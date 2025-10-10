Cuidar da pele também é parte do tratamento do câncer de mama

Com a chegada do Outubro Rosa, campanha dedicada à conscientização sobre a prevenção e tratamento do câncer de mama, cresce também a atenção ao cuidado com a pele, muitas vezes esquecidos durante o processo pós diagnóstico. Os tratamento de quimioterapia, radioterapia e terapias hormonais trazem inúmeras mudanças ao corpo que incluem ressecamento, irritações, manchas e sensibilidade aumentada.

Segundo a dermatologista clínica e estética Camila Mazza, esses impactos não afetam apenas o conforto físico, mas também o equilíbrio emocional das pacientes. "A pele é o maior órgão do corpo e reflete muito do que estamos vivendo internamente. Durante o tratamento do câncer, ela sofre com as mudanças químicas e hormonais. Cuidar de si não é vaidade, é parte do processo de recuperação e de preservação da autoestima", diz.

O Ministério da Saúde, com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), publicou, na sexta-feira (3/10), o estudo Controle do Câncer de Mama no Brasil: Dados e Números 2025 que aponta que o Brasil deve registrar cerca de 74 mil novos casos de câncer de mama ainda este ano. Em 2023, foram mais de 20 mil mortes, com maior concentração nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste.

Camila explica que a atenção dermatológica deve ser incorporada à rotina de cuidado desde o início do tratamento oncológico, com hidratação adequada, uso de protetor solar diário, além de produtos específicos para peles sensibilizadas.

"Manter a pele hidratada, evitar banhos muito quentes e preferir fórmulas suaves, sem fragrâncias e com ação reparadora faz muita diferença no dia a dia. São atitudes simples que ajudam a restaurar o equilíbrio da pele e trazem conforto em um momento tão delicado", destaca a médica.

Ela ainda ressalta que o acompanhamento dermatológico é essencial para prevenir complicações, aliviar sintomas, preservar a qualidade de vida das pacientes e que deve ser entendido como "parte do tratamento médico, e não apenas uma questão estética".

Confira algumas dicas

Hidrate a pele várias vezes ao dia: prefira cremes sem fragrância, com ação calmante e reparadora;

Evite banhos muito quentes: a água quente remove a oleosidade natural da pele e aumenta o ressecamento;

Use protetor solar todos os dias: inclusive dentro de casa, para prevenir manchas e sensibilidade;

Aposte em produtos suaves: sabonetes líquidos neutros e fórmulas para peles sensíveis são os mais indicados;

Cuide das unhas e dos lábios: mantenha-os hidratados para evitar fissuras e infecções;

Converse com seu médico: o acompanhamento dermatológico durante o tratamento oncológico é essencial.