O chá que melhora a dor de cabeça e alivia o estresse

Ervas medicinais e remédios caseiros derivados de plantas acompanham os seres humanos ao longo da história. Uma dessas companheiras é a erva-cidreira, conhecida por acalmar e ajudar com dores de cabeça.

A erva-cidreira tem esse efeito devido a compostos bioativos presentes nela. Óleos essenciais como a citronela e ácidos fenólicos, fazem com que sejam liberados efeitos analgésicos no corpo, o que explica o alívio da dor de cabeça.

De acordo com Leandro Rodrigues, conselheiro do Conselho Regional de Nutrição da 1ª Região (CRN-1), além de aliviar as dores de cabeça, o chá desta erva auxilia também com a ansiedade e até na qualidade do sono. É também considerado um grande aliado da digestão, nas pessoas que sofrem com gases estomacais.

Em alguns casos em que consumido em excesso, o chá de erva cidreira pode causar leves desconfortos gástricos, cólicas, náusea e tontura. Em situações mais graves porém raras, o efeito pode ser sonolência extrema.

O especialista destaca também que uma quantidade de uma grama a uma grama e meia das folhas secas, já é o suficiente para extrair os benefícios necessários da planta. Durante a gravidez e lactação, o uso desse tipo de chá é contra indicado devido a falta de conhecimento dos efeitos da planta nesses casos.

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes

