Espermatozoide gigante? Rara enguia "sem rosto" é flagrada no fundo do oceano

Uma enguia "sem rosto", com estrutura que lembra o corpo de um espermatozoide, foi flagrada pela E/V Nautilus, uma empresa especializada em explorações oceânicas. O registro raríssimo do animal foi feito nas águas que banham as Ilhas Cook, país composto por 15 ilhas, situado no Oceano Pacífico Sul que tem laços políticos com a Nova Zelândia.
De acordo com informações do portal especializado em notícias científicas IFLScience, a equipe encontrou o animal durante uma expedição no local, com a finalidade de achar espécies pouco comuns.
A 4 mil metros de profundidade, a enguia foi vista, enquanto se movia, lentamente, à distância de onde a câmera da equipe gravava. Após a aproximação, foi possível ver que o peixe não tinha estruturas faciais visíveis. Em seguida, nadou para longe. A equipe, no entanto, encontrou outro indivíduo da espécie momentos depois.
Assista ao registro feito pela E/V Nautilus:
"Enquanto esses animais de águas profundas não apresentam olhos, filhotes da mesma espécie têm estruturas oculares pequenas debaixo da pele", afirmou o time de Nautilus Live, ao portal IFLScience.
"Esse peixinho é incrível pois a boca está, na realidade, situada no fundo da estrutura corporal. Então, quando ele é visto de lado, não é possível ver olhos, um nariz ou uma boca", afirmou o líder da expedição, Dr. Tim O'Hara, ao jornal britânico The Guardian. "Parece um peixe composto por duas partes traseiras", completou.
Conhecidas como 'Enguias-de-Cusco', pertencem à família Ophidiidae, da ordem Ophidiiformes. São conhecidas como enguias em decorrência do corpo alongado, mas não são, verdadeiramente, classificadas como tal. A espécie pode habitar áreas de até 5.100 mil metros de profundidade, parte do oceano conhecida como Zona Abissal. Ou seja, não possuem contato com a luz do Sol.
