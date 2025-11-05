Especialistas pedem que psicose pós-parto seja reconhecida como nova doença mental

Um grupo internacional de especialistas em saúde mental feminina publicou, na revista científica Biological Psychiatry, uma declaração de consenso que defende a reclassificação da psicose pós-parto como uma categoria própria de doença mental. O documento, liderado por Jennifer Payne, da UVA Health, busca aprimorar o atendimento às mulheres que enfrentam essa condição grave após o parto.

A psicose pós-parto é uma doença psiquiátrica severa que afeta cerca de 2,6 em cada 1.000 mulheres. Seus sintomas incluem mania, depressão com traços psicóticos, agitação, irritabilidade e prejuízo do pensamento — sintomas semelhantes aos do transtorno bipolar. Sem tratamento, pode levar ao suicídio materno ou ao homicídio do recém-nascido, sendo considerada uma emergência psiquiátrica que frequentemente exige hospitalização.

Embora de início rápido e sintomas característicos, a condição ainda não é reconhecida como categoria própria nos dois principais sistemas de classificação médica: o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5) e a Classificação Internacional de Doenças (CID). Essa ausência limita a precisão do diagnóstico e o acesso ao tratamento adequado.

“A psicose pós-parto é uma doença psiquiátrica muito rara e grave que requer uma abordagem de tratamento específica”, afirmou Payne, especialista em psiquiatria reprodutiva da Universidade da Virgínia. “Reconhecê-la como uma entidade clínica distinta promoverá um tratamento mais seguro, eficaz e baseado em evidências.”

O estudo contou com a colaboração de pesquisadores do Reino Unido, Holanda, Índia e outros países, além de associações de defesa de pacientes e da Associação Americana de Psiquiatria. Eles destacam que, embora o lítio — usado no tratamento do transtorno bipolar — seja eficaz na maioria dos casos, a psicose pós-parto tem características próprias que justificam sua reclassificação.

Atualmente, as diretrizes médicas tratam a doença apenas como um “início periparto”, o que, segundo os autores, não reflete sua natureza real, já que os sintomas podem surgir semanas ou até meses após o parto. A proposta inclui novos critérios diagnósticos, como presença de delírios, alucinações e depressão, para facilitar o reconhecimento e garantir atendimento mais rápido e adequado.

“Esperamos que o reconhecimento da psicose pós-parto como uma entidade clínica distinta melhore a identificação e os resultados, além de estimular novas pesquisas sobre suas causas biológicas”, acrescentou Payne. “É uma condição tratável e potencialmente evitável se compreendermos melhor sua base fisiológica.”

