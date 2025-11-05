Pesquisa mostra relação direta entre o HPV e o câncer

Com a chegada do mês de novembro, vem também o novembro azul, campanha de prevenção do câncer de próstata e outras doenças que afetam a saúde masculina. Um tema que tem ganhado força entre os especialistas é a prevenção do papilomavírus humano (HPV) nos homens.

Uma pesquisa recente, feita pela MSD com apoio da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), mostrou que 64% dos homens desconhecem a relação entre o HPV e o câncer, mas a verdade é que a relação dessas doenças é mais próxima do que parece; a infecção pelo HPV está associada a cerca de 5% de todos os casos de câncer no mundo. A pesquisa foi realizada nas cinco regiões do Brasil, com 300 homens de 22 a 45 anos de idade.

Nos homens, os sinais aparecem por meio de verrugas nas genitais. Outra estimativa diz que um em cada cinco homens com mais de 15 anos já foi infectado com pelo menos um tipo de HPV. Outro fato curioso é que apenas 34% dos entrevistados sabiam que esta doença pode acabar desenvolvendo um câncer.

Uma das práticas mais eficientes para a prevenção do papilomavírus humano é a vacinação, que pode ser feita em meninas e meninos a partir dos nove anos de idade. Esse tipo de vacinação geralmente acontece antes da pessoa iniciar a vida sexual. Mesmo sendo uma doença bem conhecida entre os homens, o HPV ainda fica atrás de outras ISTs famosas como HIV, AIDS, sífilis e gonorréia, que são lembradas antes na lista.

É importante relembrar que o uso de preservativos não protege totalmente contra o HPV, que pode ser transmitido por contato oral, genital ou oral. A diretora médica da MSD Brasil, Márcia Datz Abadi reforça que mesmo com uso de preservativos é preciso ter cuidado.

“O preservativo sempre é muito importante em relação às ISTs, mas para o HPV ele não protege todos os locais que podem ser infectados. Dessa forma, ele pode não ser efetivo na prevenção de todas as infecções pelo HPV.”, alertou Márcia.

Outro fato que dificulta um pouco o tratamento do HPV é que os homens não têm o mesmo costume de procurar especialistas médicos que as mulheres, se limitando geralmente a dois ou três. Com o objetivo de aumentar a prevenção e informar os homens sobre os riscos desta doença, a MSD e a SBU, criaram a campanha “Cuide do seu - HPV em Homens: do tabu à imunização”

O Correio Braziliense também entrou na campanha do novembro azul e nesta quinta-feira (6/11), traz o CB Debate - Novembro Azul: a saúde do homem em foco, que vai abordar temas como: barreiras e tabus que ainda cercam o diagnóstico precoce, o papel da informação na promoção da saúde e a prevenção e cuidados com a saúde do homem. O evento acontece no auditório do Correio Braziliense, no Setor de Indústrias Gráficas, a partir das 14 horas.

