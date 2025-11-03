Com 70 mil novos casos no Brasil, câncer de próstata pode ser evitado

Com o objetivo de ampliar a conscientização sobre o autocuidado e a prevenção de doenças que afetam a saúde dos homens, o Correio Braziliense promove, em parceria com o Hospital Anchieta, no dia 6 de novembro, o evento "Novembro Azul: a saúde do homem em foco". A iniciativa faz parte da programação do CB Debate, e busca estimular uma discussão sobre o tema, reunindo especialistas, gestores e profissionais de saúde, a partir das 14h, no auditório do jornal.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Homens precisam vencer tabus e fazer exames como o próstata

O câncer de próstata é o segundo tipo mais comum entre os homens no mundo e, no Brasil, registra mais de 70 mil novos casos por ano, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca). Apesar dos avanços da medicina, o diagnóstico precoce ainda esbarra em tabus, desinformação e resistência masculina em procurar atendimento médico.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Durante o evento, temas como prevenção, diagnóstico e cuidados serão abordados, além dos desafios culturais e comportamentais que envolvem a saúde masculina. O coordenador da linha de cuidados de urologia dos Hospitais Anchieta Taguatinga e Ceilândia, Fernando Croitor, acredita que a discussão e disseminação de informações científicas sobre o tema pode promover a conscientização da população contra o câncer de próstata e os cuidados com a saúde do homem. "O câncer de próstata segue como o tipo mais frequente entre os homens brasileiros, perdendo apenas para os tumores de pele. A boa notícia é que temos visto um aumento nos diagnósticos precoces, especialmente nas regiões mais desenvolvidas. Isso é resultado direto da conscientização e do diálogo aberto sobre saúde masculina", explicou o especialista.

Segundo ele, existe uma desigualdade regional entre pacientes atendidos pelo SUS e em regiões com menos acesso a exames como PSA e ressonância, o que seria um ponto crítico a ser enfrentado com políticas públicas mais amplas. "Quanto antes o câncer é detectado, maiores são as chances de cura e menor o impacto físico e emocional para o paciente e sua família", ressaltou.

A abertura do encontro será feita pelo secretário de Saúde do Distrito Federal, Juracy Cavalcante Lacerda, e pelo dr. Marcello Caio, diretor-geral da Kora Saúde no DF e dos Hospitais Anchieta de Taguatinga e Ceilândia.

O primeiro painel, "Câncer de próstata: prevenção, diagnóstico e cuidado", reunirá o urologista Carlos Watanabe, o oncologista Igor Morbeck e o Dr. Fernando Croitor.

O segundo painel discutirá Cultura, comportamento e os desafios do autocuidado masculino, com a participação do chefe da unidade de urologia do HRAN, Paulo de Assis; do clínico-geral e educador físico, Luciano Lourenço; e, do uro-oncologista e uro-pediatra, Guilherme Coaracy.

O evento é gratuito e com vagas limitadas. As inscrições podem ser feitas pelo QR Code.

Abra a câmera do celular e mire no QR Code para se inscrever (foto: QR Code)

Serviço

Data: 6 de novembro de 2025

Horário: a partir das 14h

Local: Auditório do Correio Braziliense - Brasília/DF

Inscrições pelo QR Code.