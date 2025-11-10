Jovem que nasceu sem cérebro completa 20 anos

Uma jovem do estado de Nebrasca, nos Estados Unidos, completou 20 anos no dia 4 de novembro, o que chamou atenção devido a um diagnóstico que desafia a ciência. Ela nasceu com hidranencefalia, uma condição extremamente rara que impede o desenvolvimento completo do cérebro.

Segundo a emissora local KETV, os pais de Alex foram informados, quando ela tinha apenas dois meses de vida, que a filha jamais chegaria aos 5 anos. O diagnóstico indicava que ela tinha apenas uma pequena quantidade de tecido cerebral, do tamanho de um dedo mindinho, na base do crânio.

"Vinte anos atrás, estávamos com medo, mas a fé foi o que realmente nos manteve vivos", contou Shawn Simpson, pai de Alex, em entrevista à emissora.

Embora não tenha as àreas do cérebro responsáveis pela visão e audição, a família afirma que a jovem demonstra perceber o ambiente à sua maneira. O irmão mais novo, SJ Simpson, de 14 anos, contou que acredita que a irmã é capaz de sentir as emoções das pessoas ao redor.

"Se alguém está estressado perto dela, mesmo em silêncio, a Alex percebe. É como se ela sentisse o que os outros sentem", disse. Ele ainda acrescentou que sente orgulho de ser irmão dela e busca sempre aprender mais sobre a condição para que possa apoiá-la.