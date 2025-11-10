Lutador brasileiro de MMA é encontrado morto em prisão nos EUA

O lutador de MMA Godofredo Castro de Oliveira, conhecido como Godofredo Pepey, de 38 anos, morreu no domingo (9/11), na Flórida, nos Estados Unidos. O atleta foi encontrado morto na unidade prisional em que estava detido. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Natural de Fortaleza (CE), ele estava preso desde 30 de junho deste ano, acusado de violência doméstica contra a esposa Samara Mello, em Deerfield Beach. Pepey teria agredido a moça fisicamente, o que causou hematomas no rosto e corpo, além de destruir objetos e cômodos da residência onde moravam. Ele também a impediu de deixar o local e de utilizar o telefone para pedir socorro.

À época, a vítima chegou a publicar uma foto em que mostrava os machucados deixados por ele. Ele teve a fiança estabelecida em US$120 mil (cerca de R$651 mil) e poderia ser deportado para o Brasil.

Godofredo ficou conhecido ao participar da primeira edição do reality show The Ultimate Fighter Brasil, exibido pela TV Globo em 2012, e construiu uma carreira internacional nas artes marciais mistas, incluindo passagens pelo UFC onde teve 11 participações em lutas, sendo cinco vitórias e seis derrotas.

Em seu cartel profissional de MMA tem 14 vitórias, sete derrotas e um "No Contest" ("luta sem resultado", em português). Além de ser ligado ao esporte, também se candidatou a vereador de Fortaleza em 2024, mas não conseguiu ser eleito.

O advogado de Samara, Gaudênio Santiago, confirmou a informação por meio das redes sociais. "A morte de alguém sob custódia é um fato grave. E para isso existem procedimentos que devem ser cumpridos pelas autoridades americanas. A única pessoa legalmente reconhecida para liberação do corpo, agilizar a documentação e outros trâmites oficiais é a sua esposa Samara."

Segundo ele, a mulher vem recebendo mensagens de ataque de pessoas que a culpam pelo ocorrido. "Ela está cuidando dessas questões com extrema dificuldade emocional, burocracias internacionais e ainda sendo atacada e constrangida pelas redes sociais com comentários maldosos e irresponsáveis", disse.