InícioCiência e Saúde
COLAPSO CLIMÁTICO

Estudo aponta que 2025 pode ser um dos anos mais quentes da história

Pesquisa foi feita por cientistas do Copernicus, parte do programa espacial da União Europeia

Segundo os pesquisadores, as temperaturas identificadas pelo Copernicus reforçam a difícil tarefa de manter o aquecimento global 1,5°C abaixo dos níveis pré-industriais - (crédito: Lennon Schneider Franca - Flickr)
Segundo os pesquisadores, as temperaturas identificadas pelo Copernicus reforçam a difícil tarefa de manter o aquecimento global 1,5°C abaixo dos níveis pré-industriais - (crédito: Lennon Schneider Franca - Flickr)

Uma pesquisa dirigida por cientistas da União Europeia mostra que 2025 pode terminar como um dos anos mais quentes da história. A depender da temperatura do próximos dias, o ano pode ser o segundo ou o terceiro mais aquecido desde o início das medições. O estudo foi dirigido pelo Copernicus, parte do programa espacial da União Europeia, que tem como objetivo registrar as alterações climáticas no planeta. Os pesquisadores identificaram que a temperatura média em 2025 ficou 1,48°C acima dos níveis pré-industriais, números semelhantes aos do ano de 2023, que foi o segundo ano mais quente da história.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Os dados indicam um avanço do colapso ambiental. Segundo os pesquisadores, as temperaturas identificadas pelo Copernicus reforçam a difícil tarefa de manter o aquecimento global 1,5°C abaixo dos níveis pré-industriais, meta que foi estabelecida no Acordo de Paris, tratado internacional que visa combater as mudanças climáticas.

“Em novembro, a temperatura global foi 1,54°C acima dos níveis pré-industriais. A média de três anos entre 2023 e 2025 deve superar 1,5°C pela primeira vez.” afirmou Samantha Burgess, vice-diretora do Serviço de Mudanças Climáticas do Copernicus. O mês de novembro foi apontado pelo boletim mensal como o terceiro mais quente, principalmente em regiões do Norte global, como Ártico, Rússia e Canadá.

Um dos principais responsáveis pelo aquecimento rápido do planeta é o acúmulo de poluentes na atmosfera terrestre, intensificando eventos como ondas de calor e chuvas torrenciais. De acordo com números da Organização Meteorológica Mundial (OMM), desde 2015, ano que foi firmado o Acordo de Paris, até 2025, já aconteceram 11 anos mais quentes desde 1850, ano que começaram as medições climáticas.

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Júlio Noronha*

Estudante de jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiário do site do Correio Braziliense.

Por Júlio Noronha*
postado em 10/12/2025 22:05 / atualizado em 10/12/2025 22:08
SIGA
x