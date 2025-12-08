Sangue menstrual na skincare promove riscos dermatológicos; entenda

O universo da beleza já abraçou café, argila rosa, babosa, vinagre e até caramujo. Agora, um novo ingrediente entrou na conversa estética e dividiu opiniões curiosas e enojadas: o sangue menstrual. A prática, que circula com nomes como period face mask, moon masking e menstrual masking, transformou um fluido historicamente envolto em tabu em protagonista de rituais de autocuidado, com direito a promessas de brilho, rejuvenescimento e conexão com o corpo.

O que move o fenômeno não é apenas a estética, mas também o simbolismo. Para muitas mulheres, espalhar o sangue no rosto funciona como um gesto de reconciliação com a menstruação, uma espécie de declaração de autoaceitação e empoderamento. Nas redes sociais, a tendência ganhou força: segundo a revista norte-americana Dazed, a hashtag periodfacemask ultrapassava 6,4 bilhões de visualizações no TikTok até 2022.

Há ainda quem se apoie em dados científicos para justificar a curiosidade. Um estudo de 2016, publicado no World Journal of Plastic Surgery, aponta que o sangue menstrual contém células-tronco capazes de auxiliar na regeneração do tecido epitelial e na recuperação de lesões dermatológicas, além de minerais como zinco, magnésio e cobre — ingredientes comuns em fórmulas de skincare.

Mas o encantamento encontra limites. O sangue coletado em condições caseiras, sem qualquer garantia de esterilização, acompanha secreções vaginais, fragmentos de endométrio e microrganismos, o que pode resultar em infecções causadas por bactérias, vírus ou fungos do trato genital. A dermatologista Regina Buffman alerta que, nessas condições, o sangue menstrual não é seguro nem indicado para aplicar como tratamento de pele.

Embora estudos laboratoriais que isolam células-tronco mesenquimais a partir de sangue menstrual se mostrem promissores em regeneração tecidual, a especialista ressalta: “Temos que entender que isso é uma linha de pesquisa em um ambiente controlado. É precipitado e irresponsável querer aplicar a técnica no dia a dia.” O contato do resíduo com espinhas ou machucados ainda pode agravar a situação da pele.

Nas clínicas estéticas, é comum o uso do sangue Plasma Rico em Plaquetas (PRP), uma terapia regenerativa que usa uma concentração de plaquetas do próprio sangue do paciente para acelerar a cura de tecidos lesionados. Kim Kardashian é uma adepta da técnica chamada de vampire facial, conforme retratado no spin off Kim and Kourtney Take Miami, derivado de Keeping Up with the Kardashians. No entanto, Buffman explica que trata-se de um sangue venoso coletado e tratado. “O sangue menstrual é um combinado de sangue, muco e células endometriais. São coisas completamente distintas”, reitera.

Mesmo que haja curiosidade e uma representação de um ritual do sagrado feminino, o alerta médico é claro no mundo das tendências estéticas. “Não faça! Não existe respaldo científico para essa prática caseira de rejuvenescimento. Mais estudos são necessários para validá-la”, resume a dermatologista.





















