Super Mario Bros. ajuda a combater risco de burnout, diz estudo

Jogos populares, como o Super Mario Bros. e o Yoshi, podem oferecer benefícios emocionais significativos para jovens adultos. Uma pesquisa publicada no periódico JMIR Serious Games mostra que esses jogos podem despertar um senso de encantamento que aumenta a felicidade geral, o que, por sua vez, reduz o risco de burnout.

A equipe de pesquisa realizou entrevistas com estudantes universitários e uma pesquisa para entender como e por que esses jogos são tão populares. Os estudantes descreveram os jogos do Super Mario Bros. e do Yoshi como inspiradores e que remetem a experiências despreocupadas da infância. Muitos disseram que os jogos ofereciam uma pausa revigorante da pressão acadêmica, das constantes demandas digitais e da cultura do "sempre conectado" que afeta os jovens adultos.

Os pesquisadores observaram que aqueles que sentiram maior encantamento ao jogar também relataram maior felicidade geral. Por sua vez, jogadores mais felizes apresentaram um risco significativamente menor de burnout. Em outras palavras, a alegria despertada por esses jogos inicia uma reação em cadeia que ajuda a promover o bem-estar emocional.

O estudo, liderado por pesquisadores do Imperial College London e da Universidade Kyushu Sangyo, é um dos primeiros a identificar o deslumbramento infantil como uma via psicológica que liga o uso cotidiano de jogos ao bem-estar mental.

“Este estudo sugere que o caminho para combater o esgotamento profissional em jovens adultos pode estar não apenas no bem-estar tradicional, mas também na recuperação da alegria. Jogos como Super Mario Bros. e Yoshi podem oferecer um antídoto poderoso para o cinismo e a fadiga característicos do esgotamento profissional”, afirma o pesquisador Andreas B. Eisingerich.

