Primeira superlua do ano poderá ser vista neste sábado

Quem gosta de observar o céu terá um motivo especial para olhar para cima neste sábado (3/1): a primeira superlua do ano.

O fenômeno da superlua ocorre quando a fase cheia coincide com o perigeu, que é o ponto da órbita em que o satélite está mais próximo da Terra. O resultado é uma Lua com aparência maior e mais brilhante do que o normal.

A presidente do Clube de Astronomia de Brasília (CAsB), Mônica Mazzoni, explica que o fenômeno é fruto da órbita elíptica, ou seja, do formato oval do astro.

"Existem pontos em que a Lua está mais próxima da Terra e outros em que está mais distante. Há, inclusive, o fenômeno oposto: a microlua, que ocorre quando nosso satélite natural está no apogeu, o ponto mais distante de nós", detalha.

Onde e como ver?

A Lua deve surgir no horizonte leste (lado oposto ao pôr do sol) por volta das 19h30. O espetáculo pode ser apreciado durante toda a noite, mas talvez haja um impedimento meteorológico para os brasilienses. Com o céu carregado no Distrito Federal, a visibilidade depende da colaboração do tempo.

Mônica Mazzoni brinca com a instabilidade climática: “Pela chuva que está caindo aqui no Guará, acho que a superlua vai ficar na vontade, a não ser que o tempo limpe mais tarde”, comenta a especialista.

Para quem conseguir o "claro" no céu, a boa notícia é que o fenômeno dispensa equipamentos. Como a Lua é um objeto muito brilhante e fácil de localizar, basta encontrar um local com boa visão do horizonte. “Não precisa de telescópio nem binóculos; basta dar uma olhadinha para o céu”, reforça Mônica.

Calendário de 2026

