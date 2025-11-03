InícioBrasil
Superlua poderá ser vista no Brasil nesta quarta; saiba o horário

Fenômeno astronômico ocorre quando a Lua cheia coincide com o ponto mais próximo da Terra; evento será o segundo do ano e poderá ser observado a olho nu em todo o país

Foto da última superlua de 2023 no céu do Park Way - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A. Press)
Foto da última superlua de 2023 no céu do Park Way - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A. Press)

Os brasileiros poderão observar uma superlua nesta quarta-feira (5/11), em todo o território nacional, desde que o tempo esteja firme. O fenômeno será o segundo e também o penúltimo do ano, segundo o Observatório Nacional.

A superlua ocorre quando a Lua cheia coincide com o perigeu, o ponto mais próximo de sua órbita em relação à Terra. Nessa configuração, o satélite natural pode parecer até 14% maior e cerca de 30% mais brilhante do que o habitual.

A previsão é de que o nascer da Lua ocorra por volta das 18h45 em São Paulo, 18h14 em Belém e 17h28 no Recife, conforme o horário de Brasília. A observação não requer equipamentos, podendo ser feita a olho nu.

Embora o termo “superlua” não tenha uma definição formal na astronomia, ele foi popularizado em 1979 pelo astrólogo Richard Nolle e passou a ser adotado na divulgação científica. O diretor do Observatório do Valongo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Hélio J. Rocha-Pinto, explica que a designação é usada quando a Lua cheia ocorre a menos de 360 mil quilômetros da Terra.

De acordo com o Observatório Nacional, 2025 terá três superluas: a primeira ocorreu em 6 de outubro; a segunda será nesta quarta-feira; e a terceira está prevista para 4 de dezembro.

JA
JA

Jéssica Andrade

Por Jéssica Andrade
postado em 03/11/2025 10:08 / atualizado em 03/11/2025 10:08
