É possível "remover" a menstruação? O perigo por trás do viral do TikTok

Recentemente uma tendência na rede social TikTok viralizou ao dizer que é possível "burlar a menstruação" - (crédito: Getty Images)

Um relato publicado no TikTok provocou debate nas redes sociais sobre saúde da mulher. Em um vídeo, que não está mais disponível na plataforma, uma mulher afirma que uma ginecologista se ofereceu para remover a menstruação dela durante a realização do exame papanicolau.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No depoimento, a mulher diz que o profissional pediu para "tirar à colher", tradução literal da locução verbal em inglês. “Eu pareço um pote de Häagen-Dazs (marca de sorvetes)? E, sim… ela realmente fez isso: tirou à colher", disse.

O vídeo, que já não está mais disponível na plataforma, acumulou 3,9 milhões de visualizações, conforme reportagem do New York Post. A postagem repercutiu entre o público e os profissionais da saúde.

Em entrevista ao Correio, a ginecologista Helga Marquesini, do hospital Sírio-Libanês em São Paulo, disse que o método sugerido pela médica pode se tratar de uma curetagem uterina, técnica que consiste na remoção do endométrio, a camada interna do útero responsável pela menstruação, e que pode reduzir o sangramento menstrual.

Segundo a empresa farmacêutica Merck Sharp & Dohme (MSD), o volume médio de sangue perdido por uma mulher durante o período menstrual é cerca de 30ml a 40ml, e pode chegar a até 80ml em casos mais extremos.

O procedimento é indicado, em geral, após abortos incompletos ou para o controle de sangramentos intensos. “Nessas situações, trata-se de um método mais demorado e doloroso do que um exame ginecológico de rotina, normalmente feito sob sedação”, explica Helga.

A especialista ainda alerta que há consequências para a saúde, como menstruações irregulares, infertilidade e até a síndrome de Asherman, que ocorre quando um tecido cicatricial se forma dentro do útero. Além disso, a ginecologista ainda explica que, mesmo que o procedimento diminua o volume da menstruação, alguns sangramentos continuam acontecendo.

A reportagem do The New York Post cita que o procedimento do vídeo viral seria para "evitar a bagunça que acontece todo o mês". No entanto, é importante ressaltar que o sangue da menstruação é um processo natural no corpo de pessoas menstruam.

No intuito de melhorar a qualidade de vida, existem também alguns medicamentos que auxiliam no controle do volume menstrual e das cólicas. Porém, a fim de evitar possíveis complicações, é recomendado procurar um especialista antes de consumir os remédios.

* Estagiário sob supervisão de Ana Raquel Lelles

Saiba Mais Ciência e Saúde Os surpreendentes traços de personalidade compartilhados por gêmeos separados ao nascer

Os surpreendentes traços de personalidade compartilhados por gêmeos separados ao nascer Ciência e Saúde Lula chama a atenção por boa forma aos 80 anos; saiba como envelhecer bem

Lula chama a atenção por boa forma aos 80 anos; saiba como envelhecer bem Ciência e Saúde Como conviver com dor nas costas — e aliviar os sintomas