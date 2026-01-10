Lula chama a atenção por boa forma aos 80 anos; saiba como envelhecer bem

"No fim das contas, o que realmente faz a diferença é o estilo de vida que levamos", aponta especialista - (crédito: Reprodução/Instagram/@janjalula)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou a atenção nas redes sociais ao posar para uma foto na praia acompanhado da primeira-dama Janja da Silva, neste sábado (10/1). Comentários apontam para a boa forma do petista aos 80 anos.

Manter o corpo e a mente em forma na terceira idade é um desafio e a passagem do tempo pode assustar muita gente. Com a idade, o peso dos anos começa a cobrar o preço na saúde, com a possibilidade de surgimento de problemas motores e cognitivos.

A personal trainer Soraia Barcat explica que as mudanças no condicionamento físico com o passar do tempo são naturais. “No fim das contas, o que realmente faz a diferença é o estilo de vida que levamos”, aponta.

Fatores como a alimentação, a prática de atividades físicas, a qualidade do sono e até os vínculos sociais são importantes para garantir um envelhecimento saudável, segundo a personal.

A boa notícia é que não há idade limite para começar a se cuidar. “O mais importante é iniciar e manter a constância”, explica Barcat. “Com orientação adequada, os ganhos são reais: mais força, equilíbrio, autonomia e qualidade de vida”.

Em entrevista ao Correio, a profissional dá dicas de como manter a saúde em dia mesmo na terceira idade. Confira:

Corpo em movimento

Quem se mexe mais no dia a dia mantém força, disposição e autonomia. O corpo responde ao hábito.

Água é aliada da longevidade

Uma boa hidratação ajuda músculos, articulações e na nossa energia.

Orientação correta faz toda a diferença

Um bom profissional de educação física ajusta o treino, respeita limites e auxilia o corpo a evoluir com segurança ao longo dos anos.

Sem pressa e sem atalhos

Resultados duradouros vêm do processo, não da urgência. Cada corpo tem seu tempo e suas próprias necessidades.

Equilíbrio é o verdadeiro segredo

Comer bem, dormir melhor, se exercitar e viver com prazer.