Lula chama a atenção por boa forma aos 80 anos; saiba como envelhecer bem

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou a atenção nas redes sociais ao posar para uma foto na praia acompanhado da primeira-dama Janja da Silva, neste sábado (10/1). Comentários apontam para a boa forma do petista aos 80 anos.
Manter o corpo e a mente em forma na terceira idade é um desafio e a passagem do tempo pode assustar muita gente. Com a idade, o peso dos anos começa a cobrar o preço na saúde, com a possibilidade de surgimento de problemas motores e cognitivos.
A personal trainer Soraia Barcat explica que as mudanças no condicionamento físico com o passar do tempo são naturais. “No fim das contas, o que realmente faz a diferença é o estilo de vida que levamos”, aponta.
Fatores como a alimentação, a prática de atividades físicas, a qualidade do sono e até os vínculos sociais são importantes para garantir um envelhecimento saudável, segundo a personal.
A boa notícia é que não há idade limite para começar a se cuidar. “O mais importante é iniciar e manter a constância”, explica Barcat. “Com orientação adequada, os ganhos são reais: mais força, equilíbrio, autonomia e qualidade de vida”.
Em entrevista ao Correio, a profissional dá dicas de como manter a saúde em dia mesmo na terceira idade. Confira:
Corpo em movimento
Quem se mexe mais no dia a dia mantém força, disposição e autonomia. O corpo responde ao hábito.
Água é aliada da longevidade
Uma boa hidratação ajuda músculos, articulações e na nossa energia.
Orientação correta faz toda a diferença
Um bom profissional de educação física ajusta o treino, respeita limites e auxilia o corpo a evoluir com segurança ao longo dos anos.
Sem pressa e sem atalhos
Resultados duradouros vêm do processo, não da urgência. Cada corpo tem seu tempo e suas próprias necessidades.
Equilíbrio é o verdadeiro segredo
Comer bem, dormir melhor, se exercitar e viver com prazer.
