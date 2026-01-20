Vaca surpreende cientistas ao usar vassoura para se coçar; veja

O uso flexível de ferramentas desse tipo geralmente está associado à cognição complexa, pois geralmente requer bastante controle motor e algum nível de planejamento de ação - (crédito: Divulgação/Antonio J. Osuna-Mascaró)

Veronika é uma vaca de 13 anos que vive na vila montanhosa de Nötsch, no sul da Áustria. Ela pertence a Witgar Wiegele, um agricultor de grãos orgânicos e proprietário de uma padaria artesanal na cidade. Há mais de dez anos, Witgar percebeu que Veronika ocasionalmente pegava gravetos e os usava para se coçar. Depois, o animal utilizou um vassoura. O comportamento intrigou cientistas.

O caso foi relatado em estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Medicina Veterinária de Viena e publicado nesta semana. Foi observado que Veronika preferia a extremidade da vassoura com cerdas ao coçar áreas dorsais firmes e extensas, como as costas. Mas, ao coçar regiões mais macias e flexíveis da parte inferior do corpo, ela usava a extremidade com cabo.

“O que realmente me chamou a atenção foi que ela não escolhia simplesmente a extremidade mais próxima. Em vez disso, ela adaptava a ponta da ferramenta e a técnica dependendo da área que queria coçar. Foi aí que percebi que ela parecia estar usando a vassoura como uma verdadeira ferramenta multifuncional", disse o pesquisador Antonio Osuna-Mascaró.

O início das observações

Um amigo do agricultor filmou o comportamento da vaca com um celular e enviou o vídeo para a bióloga Alice Auersperg. “Quando vi a filmagem pensei imediatamente: 'isso não é apenas um comportamento curioso, é um exemplo cientificamente valioso de uma ferramenta mensurável usada por uma espécie que tradicionalmente é negligenciada em relação às suas habilidades cognitivas'”.

Ansiosos para investigar mais a fundo, Auersperg e um colega viajaram para Nötsch para observar se a vaca usaria alguma ferramenta e Veronika surpreendeu: ela começou a usar um graveto assim que ele foi colocado à sua frente. O animal pegou o objeto com a língua, segurou-o na boca com precisão, alinhou-o com o corpo e o esfregou em partes das costas que não conseguiria alcançar de outra forma. Sendo assim, os cientistas elaboraram um experimento para testar se o comportamento de Veronika ao coçar atendia aos critérios para o uso de ferramentas flexíveis.

Comportamento raro

Segundo os pesquisadores, é possível falar sobre o uso multifuncional de uma ferramenta quando um animal utiliza diferentes características do mesmo objeto para resultados funcionais distintos, o que é raro. “Até agora, a única evidência concreta disso foi encontrada em chimpanzés”, pontua Osuna-Mascaró.

O uso flexível de ferramentas desse tipo geralmente está associado à cognição complexa, pois geralmente requer bastante controle motor e algum nível de planejamento de ação. "O fato de uma vaca conseguir fazer isso desafia nossas suposições, especialmente sobre animais que tendemos a ver por uma ótica puramente utilitária", diz Osuna-Mascaró.

"Não se trata de afirmar que as vacas são mais inteligentes do que pensávamos. Trata-se de reconhecer que nossas suposições sobre a inteligência dos animais são moldadas pela forma como os tratamos e pelo que nos damos ao trabalho de procurar", pontua a bióloga Alice Auersperg.

As observações foram publicadas na revista Current Biology.

