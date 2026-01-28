Pesquisa brasileira cria embalagem biodegradável com pele de peixe

Pesquisadores brasileiros desenvolveram um biofilme biodegradável a partir da pele de um peixe amazônico que pode representar uma alternativa sustentável aos plásticos usados em embalagens de alimentos. O material, produzido com resíduos da aquicultura, alia desempenho técnico e redução de impacto ambiental, ao mesmo tempo em que agrega valor a uma matéria-prima antes descartada.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O estudo foi conduzido por pesquisadores da Embrapa Pecuária Sudeste, em São Carlos, em parceria com a Universidade de São Paulo (USP), e utilizou como base a pele da tambatinga — espécie resultante do cruzamento entre o tambaqui e a pirapitinga. Rica em colágeno, a pele desse peixe apresenta características favoráveis à extração de gelatina e à produção de polímeros biodegradáveis.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Por ter origem tropical, a tambatinga pode apresentar maior concentração de aminoácidos na pele, o que contribui para melhorar as propriedades funcionais e estruturais da gelatina obtida. A partir desse material, os pesquisadores produziram filmes finos e flexíveis com potencial de uso em embalagens de alimentos.
A pesquisa integra trabalhos apoiados pela FAPESP no âmbito do Centro de Pesquisa em Alimentos (FoRC), um dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPIDs) da Fundação. O objetivo é desenvolver materiais capazes de substituir, ainda que parcialmente, os filmes sintéticos derivados do petróleo, amplamente utilizados pela indústria de embalagens.
- Leia também: Cientistas ampliam o mapeamento do DNA do brasileiro
O processo começou com a limpeza das peles dos peixes, seguida da extração da gelatina por meio de água quente e ácido acético, etapa necessária para remover impurezas. Na produção dos filmes, foram utilizadas proporções específicas de gelatina em solução, resultando em um material transparente, flexível e com superfície uniforme.
Os testes indicaram que o biofilme apresenta boa resistência mecânica, capacidade de bloquear raios ultravioleta e menor permeabilidade ao vapor de água quando comparado a outros materiais similares à base de gelatina já descritos na literatura científica. Os resultados reforçam o potencial da pele de peixe, geralmente tratada como resíduo industrial, como fonte renovável para biopolímeros de alto valor agregado.
Apesar do desempenho positivo, o material ainda apresenta limitações. A principal delas é a sensibilidade à umidade, o que restringe, neste momento, sua aplicação a produtos desidratados, como nozes e castanhas.
Segundo os pesquisadores, a continuidade dos estudos é essencial para ampliar as possibilidades de uso do biopolímero em embalagens de alimentos, além de aplicações nas áreas farmacêutica e biomédica. A proposta também contribui para fortalecer a cadeia produtiva da aquicultura, ao promover o reaproveitamento de resíduos e estimular práticas mais sustentáveis.
Os resultados do estudo foram publicados no periódico científico Foods e na Agência FAPESP.
Saiba Mais