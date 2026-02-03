Dispositivo garante que idosos tomem remédios na hora certa

O dispositivo registra automaticamente o uso dos remédios, emite alertas para evitar erros e permite o acompanhamento em tempo real por familiares e profissionais de saúde - (crédito: Pixabay)

Um organizador inteligente de medicamentos desenvolvido no Brasil ajuda idosos e pacientes crônicos a seguir corretamente tratamentos médicos. O dispositivo registra automaticamente o uso dos remédios, emite alertas para evitar erros e permite o acompanhamento em tempo real por familiares e profissionais de saúde.

Criado pelo farmacêutico Fernando Bizerra, doutor na área da saúde, o equipamento foi desenvolvido pela startup RenovatioMed com apoio da FAPESP, por meio do programa Centelha. O sistema utiliza placa eletrônica e sensores para identificar quando o medicamento é retirado, sem depender de aplicativos ou ações do paciente.

Se o paciente tenta acessar um remédio fora do horário indicado, o organizador emite um alerta luminoso em vermelho. Todas as informações ficam registradas e podem ser analisadas por equipes de saúde, o que ajuda a evitar esquecimentos e erros de administração.

O dispositivo comporta os medicamentos de uma semana inteira, de segunda a domingo, com até quatro horários por dia. Nos horários programados, ele emite alertas sonoros e luminosos, e os compartimentos corretos ficam sinalizados em verde. O sistema também registra quando o medicamento é ingerido.

A solução atende principalmente idosos, pacientes com doenças crônicas, pessoas que iniciam novos tratamentos após procedimentos médicos e usuários de medicamentos de alto custo, como quimioterápicos orais.

Por meio de um aplicativo, pacientes e familiares acompanham a lista de medicamentos, os horários e o uso correto do tratamento em tempo real. Caso o paciente não tome o remédio, o sistema envia uma notificação após 45 minutos.

Em um dos casos acompanhados, uma paciente diabética apresentava glicemia descontrolada. Os dados mostraram adesão total ao tratamento, o que permitiu ao médico ajustar a medicação com mais segurança.

O dispositivo é oferecido por meio de aluguel, com suporte técnico e acesso à plataforma digital. Atualmente, cerca de 50 pacientes utilizam a solução. Testes realizados no sistema Unimed tiveram resultados positivos, e a empresa busca ampliar o uso do equipamento em escala.

*Com informações da FAPESP