InícioCiência e Saúde
DESCOBERTA

Fóssil do tamanho de bola de futebol indica primeiros herbívoros

Estudo descreve um vertebrado terrestre de milhões de anos com dentição adaptada ao consumo de plantas

Reconstrução de um Tyrannoroter heberti se alimentando de uma samambaia. Ilustração de Hannah Fredd - (crédito: Ilustração de Hannah Fredd)
Reconstrução de um Tyrannoroter heberti se alimentando de uma samambaia. Ilustração de Hannah Fredd - (crédito: Ilustração de Hannah Fredd)

Pesquisadores anunciaram a descoberta de um fóssil de cerca de 307 milhões de anos que pode representar um dos primeiros vertebrados terrestres capazes de consumir plantas, desafiando a visão tradicional de que os primeiros animais a viver em terra firme eram exclusivamente carnívoros.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O crânio fossilizado pertence à espécie nomeada Tyrannoroter heberti, descoberta na ilha de Cape Breton, na província canadense de Nova Scotia. Segundo a equipe liderada pelo paleontólogo Arjan Mann, do Field Museum de Chicago, o animal era robusto, de quatro patas e tinha aproximadamente o tamanho de uma bola de futebol americano, um dos maiores entre os vertebrados terrestres de sua época.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A análise detalhada do crânio foi possível graças a varreduras por tomografia computadorizada (CT scan), que permitiram reconstruir em 3D a anatomia interna sem danificar o fóssil. Essas imagens revelaram uma dentição especializada, incluindo dentes no “céu da boca”, capazes de triturar e processar material vegetal, característica associada à capacidade de se alimentar de plantas.

O estudo, publicado nesta terça-feira (10/02), na revista científica Nature Ecology & Evolution, sugere que experimentos com dietas à base de plantas começaram bem cedo na história evolutiva dos tetrapodes, o grupo de vertebrados com quatro membros que inclui todos os animais terrestres modernos, como répteis, aves, mamíferos e, eventualmente, os seres humanos.

Os autores salientam que, apesar da dentição adaptada a vegetais, T. heberti provavelmente não se restringia a uma dieta exclusivamente herbívora. É possível que o animal tenha consumido insetos e pequenos invertebrados além de plantas, um padrão de alimentação que indica uma transição gradual para a herbivoria em vez de uma mudança abrupta.

Classificados como “stem amniotes”, esses primeiros vertebrados terrestres surgiram antes da divisão evolutiva que deu origem separadamente aos répteis e aos mamíferos. A descoberta, portanto, oferece uma janela sobre como a herbivoria, um modo de vida que hoje sustenta ecossistemas inteiros, pode ter surgido antes do que se supunha, adicionando uma nova peça à história da evolução dos vertebrados na Terra.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Jéssica Andrade

Jornalista com especialização em Neurociência, Educação e Desenvolvimento Infantil. Coautora do livro Maternidade Atípica, integra o Colo — Coletivo de Jornalismo Infantojuvenil

Por Jéssica Andrade
postado em 10/02/2026 09:20
SIGA
x