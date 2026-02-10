Fóssil do tamanho de bola de futebol indica primeiros herbívoros

Reconstrução de um Tyrannoroter heberti se alimentando de uma samambaia. Ilustração de Hannah Fredd - (crédito: Ilustração de Hannah Fredd)

Pesquisadores anunciaram a descoberta de um fóssil de cerca de 307 milhões de anos que pode representar um dos primeiros vertebrados terrestres capazes de consumir plantas, desafiando a visão tradicional de que os primeiros animais a viver em terra firme eram exclusivamente carnívoros.

O crânio fossilizado pertence à espécie nomeada Tyrannoroter heberti, descoberta na ilha de Cape Breton, na província canadense de Nova Scotia. Segundo a equipe liderada pelo paleontólogo Arjan Mann, do Field Museum de Chicago, o animal era robusto, de quatro patas e tinha aproximadamente o tamanho de uma bola de futebol americano, um dos maiores entre os vertebrados terrestres de sua época.

A análise detalhada do crânio foi possível graças a varreduras por tomografia computadorizada (CT scan), que permitiram reconstruir em 3D a anatomia interna sem danificar o fóssil. Essas imagens revelaram uma dentição especializada, incluindo dentes no “céu da boca”, capazes de triturar e processar material vegetal, característica associada à capacidade de se alimentar de plantas.

O estudo, publicado nesta terça-feira (10/02), na revista científica Nature Ecology & Evolution, sugere que experimentos com dietas à base de plantas começaram bem cedo na história evolutiva dos tetrapodes, o grupo de vertebrados com quatro membros que inclui todos os animais terrestres modernos, como répteis, aves, mamíferos e, eventualmente, os seres humanos.

Os autores salientam que, apesar da dentição adaptada a vegetais, T. heberti provavelmente não se restringia a uma dieta exclusivamente herbívora. É possível que o animal tenha consumido insetos e pequenos invertebrados além de plantas, um padrão de alimentação que indica uma transição gradual para a herbivoria em vez de uma mudança abrupta.

Classificados como “stem amniotes”, esses primeiros vertebrados terrestres surgiram antes da divisão evolutiva que deu origem separadamente aos répteis e aos mamíferos. A descoberta, portanto, oferece uma janela sobre como a herbivoria, um modo de vida que hoje sustenta ecossistemas inteiros, pode ter surgido antes do que se supunha, adicionando uma nova peça à história da evolução dos vertebrados na Terra.