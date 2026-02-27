James Webb revela imagens inéditas de nebulosa com formato de crânio

A nebulosa, que nada mais é que uma gigante nuvem de poeira e gases cósmicos - (crédito: Divulgação/NASA)

O mundo da astronomia está sempre nos surpreendendo com imagens fascinantes do espaço. Recentemente, uma dessas fotos, tirada pelo telescópio James Webb, registrou uma nebulosa com o formato da parte superior de um crânio. As imagens foram divulgadas pela agência espacial do governo dos Estados Unidos, a Nasa.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A nebulosa, que nada mais é do que uma gigante nuvem de poeira e gases cósmicos, já tinha o nome de PMR 1, mas ganhou o apelido de “Nebulosa Crânio Exposto”. Ela está localizada a incríveis cinco mil anos-luz de distância do planeta Terra. No centro da nebulosa foi avistada uma estrela já no fim da vida.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A “Nebulosa Crânio Exposto” foi avistada pela primeira vez nos anos 1990, chegando também a ser capturada pelo antecessor do Telescópio James Webb, o Telescópio Espacial Spitzer, da Nasa. As novas imagens da nebulosa mostraram que ela se assemelha a um crânio transparente envolvendo um cérebro, com uma divisão perto da fraca estrela, formando os lobos esquerdo e direito do “órgão espacial”.

Confira as imagens:

No centro da nebulosa foi avistada uma estrela já no fim da vida (foto: Reprodução/ NASA, ESA, CSA, STScI/NASA)

*Estagiário sob supervisão de Mariana Niederauer