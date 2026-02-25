Telescópio Alma registra imagem inédita do centro da Via Láctea

O telescópio ALMA registrou imagens inéditas da Via Láctea, que investiga a complexidade da galáxia. Astrônomos do Observatório do Sul Europeu (ESO), responsáveis pela foto, revelaram que essa é a maior imagem já feita pelo Alma, que fica no deserto do Atacama, no Chile.
Nas imagens, é possível ver diversas ramificações coloridas que, de acordo com os pesquisadores da ESO, são filamentos de gás cósmico que ocupam a região central da Via Láctea. A fotografia vai servir para que astrônomos e pesquisadores investiguem a região remota da galáxia, que fica próxima a um buraco negro supermassivo. A imagem é um feito histórico, pois proporciona uma visão única do gás frio, material do qual as estrelas são formados.
Eles identificaram também dezenas de moléculas como monóxido de silício, metanol, acetona e etanol. As descobertas permitem que os pesquisadores compreendam melhor como as estrelas são formadas. Eles acreditam também que esta região da Via Láctea se assemelha com outras galáxias mais primitivas, onde estrelas se formaram em ambientes extremos.
*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes
