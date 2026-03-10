Erva comum na cozinha pode ajudar na digestão, memória e bem-estar

Uma das ervas mais versáteis da cozinha também é aliada na saúde mental - (crédito: Imagem de xesisex por Pixabay)

Presente em temperos, chás e em hortas caseiras, o alecrim é uma daquelas ervas que quase todo mundo já experimentou na cozinha. Além do aroma marcante, a planta tem chamado atenção por seus efeitos positivos para o organismo.

Rico em compostos antioxidantes e anti-inflamatórios, o alecrim carrega substâncias que funcionam como um escudo para o corpo, combatendo inflamações e protegendo as células contra danos. Seus principais componentes, como os ácidos rosmarínico e carnósico, são os grandes responsáveis por manter o organismo saudável.

Segundo a nutricionista Fernanda Coimbra, esses ativos trazem benefícios reais que vão da alimentação à prevenção de doenças. 'Eles ajudam o corpo a funcionar melhor de forma natural e equilibrada', explica. Na prática, esses mesmos ácidos citados atuam diretamente no sistema nervoso, regulando neurotransmissores ligados ao humor e ao bem-estar.

Digestão e desconforto abdominal

Um dos usos mais populares do alecrim está ligado ao sistema digestivo. O chá da erva é frequentemente consumido após refeições mais pesadas, prática comum na medicina tradicional.

De acordo com a nutricionista, esse hábito tem relação com alguns efeitos já observados em estudos científicos. Compostos da planta podem estimular a produção de bile, uma substância produzida pelo fígado que ajuda na digestão das gorduras.

“Esse estímulo pode favorecer o funcionamento do sistema digestivo e ajudar em sintomas como sensação de estufamento, digestão lenta e desconforto abdominal”, afirma Fernanda.

Para quem sente esse tipo de desconforto após comer, uma forma simples de consumo é o chá de alecrim. A orientação é colocar um ramo da erva fresca ou uma colher de chá da versão seca em uma xícara de água quente e deixar em infusão por cerca de cinco a dez minutos.

O que diz a ciência

Estudos sobre a planta já apresentam resultados sobre o poder relaxante do alecrim. Um ensaio clínico randomizado com 68 estudantes universitários demonstrou que o consumo de 500 mg de alecrim, duas vezes ao dia, reduziu os níveis de ansiedade e depressão em apenas um mês. Além disso, a inalação do seu aroma ajuda a reduzir a pressão arterial e a controlar os batimentos cardíacos, promovendo uma sensação de tranquilidade.

Ainda sobre a relação do alecrim com o cérebro, pesquisas mostram que a erva cria um ciclo virtuoso no organismo. Ao diminuir o estresse e a ansiedade, ela garante um sono mais reparador, o que resulta em maior foco e facilidade para guardar informações.

No Brasil, esse respaldo foi confirmado por pesquisadores da UFSM e UFPR em um estudo com enfermeiros de pronto-socorro. Após dois meses usando o extrato da planta, o índice de profissionais que dormiam bem saltou de 37,1% para 57,1%.

Para condições mais graves, como o Alzheimer, o alecrim também traz esperança. O ácido carnósico presente na planta funciona como um escudo para os neurônios, reduzindo inflamações e combatendo proteínas tóxicas que causam a doença, o que pode ajudar a recuperar a capacidade de raciocínio.

Temperar também traz benefícios

Mesmo quando aparece apenas como tempero, o alecrim já pode contribuir para uma alimentação mais equilibrada. O uso de ervas aromáticas ajuda a enriquecer as refeições com compostos antioxidantes e também pode reduzir a necessidade de adicionar muito sal às preparações.

Para Fernanda Coimbra, incluir ingredientes naturais na rotina alimentar é uma forma simples de melhorar a qualidade da dieta. “Pequenas escolhas na rotina alimentar fazem muita diferença ao longo do tempo. Incluir ervas naturais como o alecrim no dia a dia é um exemplo simples de como a alimentação pode contribuir para o bem-estar”, afirma.

Apesar de ser considerado seguro quando utilizado na alimentação, o consumo em excesso especialmente na forma de chás concentrados ou suplementos exige atenção.

Gestantes, pessoas com pressão arterial descontrolada ou que utilizam determinados medicamentos devem procurar orientação profissional antes de consumir o alecrim com frequência em forma de chá.

Ainda assim, quando usado de forma equilibrada, o alecrim continua sendo uma das ervas mais versáteis da cozinha e um exemplo de ingredientes simples que podem ajudar a saúde muito além do sabor.

