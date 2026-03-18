Fruta comum no Brasil pode reduzir açúcar no sangue

O jamelão é uma fonte rica de vitamina C e útil no controle da glicemia - (crédito: Divulgação/Embrapa Agroindústria de Alimentos)

O jamelão (Syzygium cumini) é uma fruta encontrada em quase todo o território nacional. O que poucos sabem, no entanto, é que a fruta é uma fonte rica de vitamina C e útil no controle da glicemia. Segundo Fabricio Cardoso, nutricionista clínico do Sírio-Libanês em Brasília, o jamelão pode ser uma boa fruta para se incluir na dieta, especialmente pessoas com características como colesterol alto, hipertensão, obesidade e diabetes mellitus. Ele destaca também que diversos estudos são feitos com a fruta.

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“Hoje já encontramos diferentes evidências científicas que investigaram o jamelão como fonte primária de compostos bioativos. Alguns estudos observaram melhora no perfil glicêmico e também no perfil lipídico, especialmente em contextos relacionados ao diabetes tipo 2 e à hipercolesterolemia.”, aponta o nutricionista.

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Parte dos resultados desses novos estudos estão relacionados à presença de compostos fenólicos e antioxidantes presentes na fruta. Já foi observado também que extratos da semente e do fruto podem contribuir na redução da hipoglicemia.

As maneiras mais eficientes de consumir o jamelão são múltiplas. A opção mais tradicional é pegar direto do pé. Chás das folhas ou das sementes são bastante consumidos. Sucos e vitaminas podem ser uma boa opção, principalmente quando misturado com outras frutas.

*Estagiário sob supervisão de Luiz Felipe

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