Conheça Romeo, o peixe-boi mais velho do mundo

Aos 71 anos, o peixe-boi Romeo foi confirmado como o mais velho já registrado no mundo. O reconhecimento foi feito pelo Guinness World Records, após uma análise da idade estimada do animal, que vive no Gulfarium Marine Adventure Park, nos Estados Unidos.

Romeo nasceu na natureza, e sua data exata de nascimento é desconhecida. No entanto, quando foi capturado próximo a Miami, em 1957, já era considerado um subadulto, com idade entre 2 e 5 anos. Com base nesses dados, estimativas afirmam que ele já tenha pelo menos 71 anos, podendo ser ainda mais velho.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: As estranhas criaturas submarinas que devoram baleias

Os peixes-boi costumam viver entre 30 e 40 anos, embora alguns cheguem aos 60. Com isso, Romeo supera o antigo animal recordista da espécie, o Snooty, que morreu em um acidente trágico em 2017, aos 69 anos.

Conhecido pelo comportamento tranquilo e predileção por alface, Romeo se tornou uma figura querida entre visitantes e cuidadores. Segundo o presidente do parque, Patrick Berry, o animal é uma inspiração para a conservação marinha. "É uma grande honra para nós cuidar de Romeo. Ele tocou a vida de tantas pessoas e foi uma grande inspiração para a conservação dos oceanos por tantos anos. Poder dar continuidade a esse legado para a sua espécie aqui no Gulfarium é um enorme prazer", disse.

Durante o período em que viveu no Miami Seaquarium, ele teve nove filhotes com uma fêmea chamada Juliet. O primeiro deles foi o primeiro peixe-boi conhecido a ser concebido e nascer em cativeiro.

Os peixes-boi, também conhecidos como vacas-marinhas, são mamíferos aquáticos herbívoros que habitam águas quentes e rasas. Entre as espécies existentes estão o peixe-boi-da-amazônia, o africano e o das Índias Ocidentais — grupo ao qual Romeo pertence. Esses animais se alimentam de plantas aquáticas e têm papel importante no equilíbrio dos ecossistemas.

Leia também: Cientistas listam planetas que podem abrigar vida fora da Terra

Para a coordenadora do programa de recuperação de peixes-boi do Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos EUA, Terri Calleson, o animal é fundamental no avanço do conhecimento sobre a espécie. "Muitos de nós que trabalhamos na conservação de peixes-boi ficamos constantemente impressionados com Romeo. Durante o tempo em que esteve sob nossos cuidados, ele nos ensinou muito sobre a espécie, e muito do que sabemos sobre reprodução, longevidade e cuidados com peixes-boi devemos a ele."