3 em 1: a planta que é exótica, funcional e decorativa

Natural da África tropical, a fruta do milagre tem feito cada vez mais sucesso no Brasil - (crédito: iStock)

A fruta do milagre, originária da África Ocidental, tem cada vez mais conquistado a atenção dos brasileiros pela peculiaridade gastronômica. Com um tamanho pequeno e coloração avermelhada, a fruta do milagre tem uma peculiaridade curiosa, pois tem a capacidade de alterar o paladar humano temporariamente.



Leia também: Conheça a fruta que reduz o risco de doenças renais

Esse efeito curioso se deve à presença de uma proteína chamada miraculina que, ao ser consumida, se conecta com as papilas gustativas presentes na língua e altera temporariamente o modo como o cérebro interpreta sabores ácidos e amargos. A alteração faz com que alimentos como limão fiquem com um sabor adocicado. Os sabores durame ntre 30 minutos e duas horas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A nutricionista do Centro de Nefrologia e Diálise do Hospital Sírio Libanês Nathalia Giugliano aponta que, ao entrar em contato em um ambiente ácido, a miraculina sofre uma alteração estrutural que ativa instantaneamente os receptores de sabores doce na língua, gerando uma reação química e transmitindo assim a mensagem para cérebro. Mesmo com um longo histórico de uso entre povos da África Tropical, o potencial da fruta do milagre ainda é considerado como algo experimental.

Um possível uso médico para a fruta está relacionado à redução do consumo de açúcar. Ao permitir que alimentos ácidos e azedos fiquem com sabores adocicados, a fruta poderia ajudar pessoas que querem diminuir a ingestão de açúcares refinados e até pacientes com doenças como diabetes. No entanto, por ainda existirem poucos estudos sobre o assunto, não se pode garantir efeitos terapêuticos provenientes da fruta.

A nutricionista acende o alerta também para alguns pontos na hora de comer a fruta. “O consumo deve restringir-se exclusivamente à polpa da fruta e o caroço deve ser obrigatoriamente descartado”, apontou Nathalia. Ela explica que, ao ser mastigado ou engolido, o caroço da fruta do milagre pode causar graves irritações na mucosa da boca e faringe.

No Brasil, ainda é difícil encontrar locais comercializando a fruta do milagre. Geralmente, o produto está presente apenas entre produtores especializados. A planta do milagre é muito usada também como objeto de decoração. Por ser um arbusto relativamente pequeno cheio de frutinhas, acaba se tornando uma boa opção de planta para interiores e espaços limitados.

*Estagiário sob supervisão de Paulo Leite

Saiba Mais Ciência e Saúde Conheça a fruta que reduz o risco de doenças renais

Conheça a fruta que reduz o risco de doenças renais Ciência e Saúde Galáxias "morrem" cedo no Universo e estudo explica os motivos

Galáxias "morrem" cedo no Universo e estudo explica os motivos Ciência e Saúde 'Pilotando uma bola de fogo': como os astronautas da Artemis 2 voltarão para a Terra

'Pilotando uma bola de fogo': como os astronautas da Artemis 2 voltarão para a Terra Ciência e Saúde As variações genéticas que podem indicar quem perde mais peso com uso de canetas emagrecedoras

As variações genéticas que podem indicar quem perde mais peso com uso de canetas emagrecedoras Ciência e Saúde O que astronautas da Artemis 2 trazem de viagem à Lua: 'A parte boa está voltando com a gente'

O que astronautas da Artemis 2 trazem de viagem à Lua: 'A parte boa está voltando com a gente' Ciência e Saúde Pacientes oncológicos se beneficiam de atividade física, diz estudo brasileiro