3 em 1: a planta que é exótica, funcional e decorativa

A fruta do milagre, originária da África Ocidental, tem cada vez mais conquistado a atenção dos brasileiros pela peculiaridade gastronômica. Com um tamanho pequeno e coloração avermelhada, a fruta do milagre tem uma peculiaridade curiosa, pois tem a capacidade de alterar o paladar humano temporariamente.
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Esse efeito curioso se deve à presença de uma proteína chamada miraculina que, ao ser consumida, se conecta com as papilas gustativas presentes na língua e altera temporariamente o modo como o cérebro interpreta sabores ácidos e amargos. A alteração faz com que alimentos como limão fiquem com um sabor adocicado. Os sabores durame ntre 30 minutos e duas horas.
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A nutricionista do Centro de Nefrologia e Diálise do Hospital Sírio Libanês Nathalia Giugliano aponta que, ao entrar em contato em um ambiente ácido, a miraculina sofre uma alteração estrutural que ativa instantaneamente os receptores de sabores doce na língua, gerando uma reação química e transmitindo assim a mensagem para cérebro. Mesmo com um longo histórico de uso entre povos da África Tropical, o potencial da fruta do milagre ainda é considerado como algo experimental.
Um possível uso médico para a fruta está relacionado à redução do consumo de açúcar. Ao permitir que alimentos ácidos e azedos fiquem com sabores adocicados, a fruta poderia ajudar pessoas que querem diminuir a ingestão de açúcares refinados e até pacientes com doenças como diabetes. No entanto, por ainda existirem poucos estudos sobre o assunto, não se pode garantir efeitos terapêuticos provenientes da fruta.
A nutricionista acende o alerta também para alguns pontos na hora de comer a fruta. “O consumo deve restringir-se exclusivamente à polpa da fruta e o caroço deve ser obrigatoriamente descartado”, apontou Nathalia. Ela explica que, ao ser mastigado ou engolido, o caroço da fruta do milagre pode causar graves irritações na mucosa da boca e faringe.
No Brasil, ainda é difícil encontrar locais comercializando a fruta do milagre. Geralmente, o produto está presente apenas entre produtores especializados. A planta do milagre é muito usada também como objeto de decoração. Por ser um arbusto relativamente pequeno cheio de frutinhas, acaba se tornando uma boa opção de planta para interiores e espaços limitados.
*Estagiário sob supervisão de Paulo Leite
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