Artemis II: astronautas retornam à Terra; acompanhe

A missão tripulada Artemis II retorna à Terra, nesta sexta-feira (10/4), depois de cumprir a jornada que marcou o retorno dos seres humanos ao redor da Lua após mais de 50 anos. A volta dos astronautas para casa será transmitida pela Agência Espacial Norte-Americana, a Nasa, ao vivo no canal da agência espacial no YouTube, acompanhe ao vivo:
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A previsão da Nasa é que a cápsula Orion deve pousar na Terra aproximadamente às 21h07 do horário de Brasília. Segundo a agência espacial, o local previsto é no Oceano Pacifico, perto da costa da cidade de San Diego, na California. Após o pouso, a tripulação será resgatada por um helicóptero da marinha norte-americana.
A Artemis II foi lançada em 1º de abril. O principal objetivo da missão era realizar o primeiro sobrevoo lunar tripulado em mais de cinco décadas, objetivo esse que foi concluído com sucesso.
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Dessa vez, a espaçonave tripulada pelo comandante Reid Wiseman e pelos astronautas Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen não chegou a pousar no solo lunar, passando apenas pela órbita do satélite natural. De acordo com a Nasa, os próximos passos do programa Artemis consistem em pousar na Lua em 2028.
* Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca
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