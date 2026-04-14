Dia Mundial Quântico: entenda data lembrada em Doodle do Google

Entende computação quântica pode parecer complicado, mas ciência faz parte da vida da maioria dos seres humanos - (crédito: Getty Images)

Neste dia 14 de abril é comemorado o Dia Mundial da Computação Quântica. A data é uma homenagem aos números "4,14", os primeiros dígitos arredondados da constante de Planck, fórmula usada na física quântica. A data surgiu a partir de uma iniciativa de cientistas quânticos do mundo todo, sendo celebrada pela primeira vez em 2022.

Um dos objetivos de celebrar o dia mundial da computação quântica é promover iniciativas ao redor do mundo fomentando conhecimento sobre computação quântica através de palestras, atividades educativas, exposições e até visitas a laboratórios. Apesar de parecer um estudo distante do cotidiano da maioria das pessoas, a computação quântica está presente em diversos elementos do dia a dia como, por exemplo, em sistemas de Sistema de Posicionamento Global (GPS), exames de saúde avançados, e sistemas de comunicação.

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O principal objetivo dos computadores quânticos é resolver problemas complexos, que são praticamente impossíveis de serem solucionados por “computadores normais”. Essas máquinas quânticas trabalham com um sistema chamado qubits, que tem a capacidade de representar múltiplos estados ao mesmo tempo, ou seja, eles podem trabalhar em diferentes frentes enquanto realizam cálculos pesados.

A ideia de computação quântica surgiu com o físico norte-americano Richard Feynman, que propôs no início dos anos 1980 que computadores baseados em mecânica quântica seriam os ideais para simular sistemas físicos. Feynman argumentava que os “computadores clássicos” falham ao tentar modelar sistemas quânticos, tornando os computadores quânticos essenciais.

*Estagiário sob supervisão de ...

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