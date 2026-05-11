Especialista explica câncer de Chico Pinheiro

Jornalista revelou que foi diagnósticado com câncer de intestino, um dos mais comuns entre os brasileiros - (crédito: ReproduÃ?Â§Ã?Â£o/TV Globo)

O jornalista e apresentador Chico Pinheiro revelou, nesta segunda-feira (11/5), que foi diagnosticado com câncer de intestino. A doença, segundo o Instituto Nacional do Câncer, é o terceiro tipo de câncer mais comum no Brasil, estimando-se mais de 45 mil novos casos por ano no país.

O oncologista e membro da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC) Márcio Almeida explica que o câncer de intestino se caracteriza pelo desenvolvimento de um tumor no intestino grosso (cólon) ou no reto.

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“Na maioria das vezes, ele começa como um pólipo, que é uma lesão benigna, e pode evoluir lentamente para câncer ao longo dos anos”, afirma. “Ele age crescendo na parede do intestino e pode causar sintomas como alteração do hábito intestinal, sangramento nas fezes e anemia”. A doença pode se espalhar para outros órgãos, principalmente fígado e pulmão, nas fases mais avançadas.

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De acordo com dados do Sistema de Informações Hospitalares do SUS, em 2022, 95.953 pessoas foram internadas no Brasil em decorrência do câncer de intestino. Entre os pacientes, 51,4% eram homens e 48,6% eram mulheres.

Como surge e como é tratado

Márcio Almeida aponta que o câncer surge a partir do acúmulo de alterações genéticas ao longo do tempo. “Na maioria dos casos, o desenvolvimento é lento, o que permite prevenção e diagnóstico precoce por meio de exames”, afirma.

Segundo o oncologista, pessoas com mais de 50 anos e com histórico familiar estão entre o grupo de risco para a doença. O estilo de vida também é motivo de atenção: alimentação rica em carnes processadas e pobre em fibras, sedentarismo e obesidade, além de tabagismo e consumo de álcool são fatores de risco.

O tratamento depende do estágio da doença. “Nos estágios iniciais, a cirurgia pode ser suficiente e tem alta chance de cura”, explica. “Em casos intermediários, pode ser necessário associar a quimioterapia. Na doença avançada, o tratamento pode incluir quimioterapia, terapias-alvo e imunoterapia, com o objetivo de controlar a doença e prolongar a sobrevida”.

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Principais sintomas

Um dos sinais mais comuns para a doença é o aparecimento persistente de sangue nas fezes. As mudanças no funcionamento do intestino, que podem ir da constipação à diarréia também são alertas, assim como a alteração no formato das fezes: a presença do tumor pode fazer com que as fezes se tornem mais finas e alongadas que o normal.

Dores e cólicas frequentes, além do inchaço do abdômen e perda de peso repentina também compõem o quadro de sintomas para a doença.

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