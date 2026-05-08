Sobrevivente do hantavírus diz que a doença foi como 'inferno na Terra'

Christian Ege teve insuficiência renal e sepse quando foi levado ao hospital com hantavírus e disse que teve sorte - (crédito: Christian Ege)

Lorne Warburton nunca tinha ouvido falar em hantavírus até três anos atrás. Em março de 2023, ele acabou internado e ligado a aparelhos de suporte à vida — experiência que descreveu como "tortura" e "inferno na terra".

O canadense contou à BBC que na época começou a passar mal com sintomas semelhantes aos da covid, como dores no corpo, dor de cabeça crônica e fadiga. O quadro evoluiu rapidamente. Ele conta que ficava "encharcado de suor" e tinha grande dificuldade para respirar.

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Depois de ser conectado a uma máquina de suporte à vida, ele recebeu o diagnóstico de hantavírus e permaneceu cerca de três semanas no hospital.

"O nível de doença e enfermidade pelo qual passei foi um inferno na terra. Foi uma tortura passar por tudo isso e conseguir me recuperar", disse.

Na Alemanha, Christian Ege também relatou ter apresentado sintomas semelhantes aos da covid em maio de 2019. Ele contou que teve uma espécie de virose estomacal durante três dias, com vômitos, tontura e o que descreveu como uma "gripe estranha".

Após realizar um exame de sangue a pedido do médico, Ege foi encaminhado ao hospital. Lá, desenvolveu insuficiência renal e sepse, e ficou internado em uma UTI por alguns dias, com um cateter no pescoço para conseguir ter acesso à diálise.

Em entrevista à BBC, Christian disse que a sepse foi a parte mais preocupante da doença.

"Os rins acabaram se recuperando normalmente, mas a coincidência de uma escalada bacteriana e viral ao mesmo tempo foi, sem dúvida, algo bastante preocupante por alguns dias", afirmou.

Christian Ege Christian Ege teve insuficiência renal e sepse quando foi levado ao hospital com hantavírus e disse que teve sorte

Lorne e Christian estão entre os sobreviventes do hantavírus — uma doença cujas cepas mais agressivas podem apresentar taxas de mortalidade entre 20% e 40%.

Os dois vêm compartilhando suas experiências após a identificação de uma cepa rara do vírus em pacientes ligados a um surto mortal ocorrido em um navio de cruzeiro holandês.

Até agora, três passageiros do MV Hondius morreram depois que a embarcação deixou a Argentina para uma viagem pelo Oceano Atlântico, há cerca de um mês.

A operadora do navio confirmou que três pessoas — entre elas um cidadão britânico — foram evacuadas na quarta-feira para a Holanda, onde recebem tratamento médico.

Segundo relatos da imprensa, o britânico seria o ex-policial Martin Anstee, de 56 anos, que estaria em condição estável.

Sua esposa, Nicola, afirmou ao jornal Daily Telegraph que os últimos dias foram "muito dramáticos", marcados por momentos de "altos e baixos" para o marido.

A Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido (UKHSA) informou na quarta-feira que dois britânicos estão se isolando em casa no país após uma possível exposição ao hantavírus.

O MV Hondius segue agora em direção às Ilhas Canárias, depois de permanecer ancorado por três dias próximo a Cabo Verde, um arquipélago na costa oeste da África.

Os hantavírus, que receberam esse nome a partir de um rio na Coreia do Sul, não correspondem a uma única doença, mas a uma família de vírus. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), existem mais de 20 espécies virais.

A transmissão ocorre normalmente a partir de roedores, principalmente por meio da urina e das fezes ressecadas desses animais. A pessoa pode se infectar ao inalar partículas do vírus suspensas no ar — por exemplo, quando resíduos contaminados são remexidos — ou após a mordida de um roedor, como um rato.

Lorne acredita ter contraído o hantavírus a partir de fezes de camundongo, após sacudir um tapete no sótão de sua casa.

Christian, assim como Lorne, nunca tinha ouvido falar do hantavírus, mas um biólogo contratado pelas autoridades encontrou uma amostra positiva em seu jardim, além de seu filho ter encontrado um camundongo morto no local dias antes.

Recuperação longa

Atualmente, não há vacina amplamente disponível ou tratamento antiviral específico para infecções por hantavírus.

O tratamento é de suporte e baseado em controle de sintomas, com internação hospitalar e suporte respiratório.

Lorne foi autorizado a voltar para casa após sua internação no hospital, mas disse que demorou um ano e meio para se recuperar e reconstruir seu corpo de volta à força total, descrevendo o processo de recuperação como “muito lento”.

“São pequenos passos de recuperação em que eu dou dois passos para frente e quatro para trás”, disse ele.

“Também tive outros problemas em que tive um ombro congelado depois de voltar do hospital, o que foi extremamente doloroso, então eu estava tentando me reconstruir, mas primeiro tive que reconstruir meu ombro antes de começar a trabalhar em outras coisas.”

Christian disse que, após quatro meses de recuperação, estava "perfeitamente em forma", sem "danos expressivos", mas acrescentou que achou o processo mais demorado do que o esperado e que a diálise pela qual passou foi muito desgastante para todo o corpo.

'Os menores pequenos detalhes'

Embora Lorne diga que está bem, ele sofre de um distúrbio do ritmo cardíaco chamado fibrilação atrial e precisa tomar medicação cardíaca diariamente.

“Meu coração não está sincronizando, as câmaras não estão sincronizando corretamente. Então, quando eles fizeram meu coração voltar a funcionar, eu fiquei com um coração forte, mas ele não está no ritmo adequado.”

Lorne disse que é grato à equipe médica que o ajudou em sua recuperação e está ajudando a arrecadar dinheiro para comprar equipamentos médicos e financiar reformas médicas para sua fundação de saúde local.

Christian descreveu sua experiência como algo que o fez ganhar mais humildade, afirmando: "Foi um período difícil, dias difíceis, mas há muitas, muitas pessoas sofrendo mais do que eu."

Ele disse à BBC que, desde sua recuperação e com mais tempo, tenta ler um livro toda semana.

Apesar da longa recuperação, Lorne disse que está “voltando à vida normal” e voltou a trabalhar e cuidar de seus filhos.

"Você não encara mais as coisas como algo dado", disse ele.

“Eu aprecio até mesmo os menores detalhes que a maioria das pessoas nem mesmo reconheceria ou veria na vida diária.”

“Eu não bebi líquidos por duas semanas quando estava na UTI e só lembro que tomar um gole de água limpa e fresca foi a melhor coisa que já provei na minha vida.”

Este texto foi traduzido e revisado por nossos jornalistas utilizando o auxílio de IA, como parte de um projeto piloto.