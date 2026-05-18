Orixás inspiram nomes de oito novas espécies de mariposas brasileiras

Estudo integrativo da Unicamp e USP revela espécies antes confundidas e homenageia a cultura afro-brasileira - (crédito: Reprodução/Scientific Reports)

O estudo Revelando a diversidade críptica: a taxonomia integrativa descobre oito novas espécies de mariposas, publicado na revista Scientific Reports, revelou um complexo de espécies de mariposas, sendo 8 delas encontradas no Brasil. As novas espécies foram batizadas com nomes em homenagem a orixás, em um destaque a cultura afro-brasileira e a diversidade do país.

A análise foi feita pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e pela Universidade de São Paulo (USP), a partir de um trabalho de coleta da dedos de morfologia, técnicas moleculares e identificação de plantas hospedeiras da Amazônia.

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Estudo integrativo da Unicamp e USP revela espécies antes confundidas e homenageia a cultura afro-brasileira (foto: Reprodução/Scientific Reports)

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De acordo com o coordenador do estudo, Simeão de Souza Moraes, a integração de diferentes técnicas foi de grande importância para a descrição de novas espécies: “Métodos de última geração são bem-vindos, mas não necessariamente suficientes para trazer uma nova espécie à luz da ciência”, ressalta.

As espécies descobertas eram classificadas como sendo de apenas uma espécie, batizada de Eois russearia. O novo estudo, que revelou as nova espécies, também batizou sete delas com nomes de orixás do candomblé e da umbanda, a oitava espécie foi batizada em homenagem a Mariana Alves Stanton, uma das coautoras do trabalho que morreu em 2024, antes da publicação do artigo.

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Às margens do rio Mogi Guaçu, em São Paulo, estão as mariposas Eois iemanja e E. ibeji. No Pantanal vivem as E. nanan e E. iogunede, enquanto na Amazônia vivem as E. oxumare, E. orumila, E. iroco e E. stantonae (que leva o nome de Mariana Alves Stanton).

O trabalho integra projeto apoiado pela FAPESP na modalidade Jovem Pesquisador e outro no âmbito do Programa BIOTA.

