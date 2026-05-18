Nova espécie de água-viva mortal é descoberta; veja detalhes

Pesquisadores identificaram uPesquisadores identificaram uma nova espécie de água-viva-caixa extremamente venenosa em praias populares de Singapurama nova espécie de água-viva-caixa extremamente venenosa em praias populares de Singapura - (crédito: Universidade de Tohoku)

Uma nova espécie de água-viva-caixa extremamente venenosa foi descoberta nas águas costeiras de Singapura, na Ásia. Batizada de Chironex blakangmati, a espécie pertence ao gênero Chironex, conhecido por reunir algumas das criaturas marinhas mais perigosas do mundo.

A descoberta, de pesquisadores da Universidade de Tohoku, no Japão, e da Universidade Nacional de Singapura, foi publicada na revista científica Raffles Bullentin of Zoology. O estudo representa um avanço importante para a ciência marinha e para a segurança pública, já que esta é apenas a quarta espécie formalmente descrita dentro desse grupo de cubomedusas altamente venenosas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia mais: 3 formas divertidas de manter o cérebro jovem por mais tempo

A nova espécie foi coletada em praias populares da região, como Palawan e Siloso, na Ilha de Sentosa. O nome blakangmati é referente ao antigo nome malaio da ilha “Pulau Blakang Mati”. No português, é traduzido como “Ilha da Morte Atrás”, reforçando o perigo associado ao animal, e a ligação geográfica.

Até então, o gênero Chironex era mais conhecido pela espécie fleckeri, considerada uma das águas-vivas mais letais do planeta da Austrália. A descoberta mostra que espécies semelhantes também habitam regiões costeiras urbanizadas e frequentadas por turistas.

Além da nova espécie, os pesquisadores confirmaram a presença da Chironex indrasaksajiae nas mesmas águas. Antes disso, ela era conhecida apenas na Tailândia.

Diferenças de espécies

A identificação de águas-vivas-caixa costuma ser considerada um desafio para cientistas, já que muitas espécies apresentam características físicas muito parecidas.

No caso da Chironex blakangmati, os pesquisadores utilizaram análises genéticas e exames morfológicos detalhados para comprovar que se tratava de uma nova espécie. Além disso, a nova espécie é quase transparente, o que torna sua descoberta um desafio.

A espécie blakangmati também é muito semelhante à yamaguchii. "A C. blakangmati é notavelmente semelhante à Chironex yamaguchii, uma espécie de água-viva que descobri pela primeira vez em Okinawa enquanto fazia meu mestrado lá”, afirmou a pesquisadora Cheryl Ames, da Universidade de Tohoku, autora principal do estudo, em comunicado.

Leia mais: Estudo alerta sobre impactos da mudança climática na soja

Histórico de acidentes preocupa autoridades

O gênero Chironex são conhecidos por provocar acidentes graves e até fatais em regiões tropicais. O veneno pode causar dores intensas e efeitos severos no organismo humano. Em Singapura, os registros dessas águas-vivas foram considerados raros durante décadas, mas houve aumento significativo de avistamentos entre 2017 e 2022.

O histórico local divulgado no estudo inclui, a morte de uma criança em 1974, casos recentes de ferimentos graves em praias de Sentosa e no East Coast Park, em 2020 e o fechamento temporário de praias para garantir a segurança dos frequentadores.

Leia mais: Orixás inspiram nomes de oito novas espécies de mariposas brasileiras

Segundo os pesquisadores, as células responsáveis pelas ferroadas conseguem penetrar profundamente na pele humana, tornando os acidentes potencialmente perigosos.

Os cientistas destacam que compreender melhor a biodiversidade e a sazonalidade dessas espécies é fundamental para reduzir riscos à saúde pública. Com a identificação oficial da Chironex blakangmati, autoridades e pesquisadores poderão desenvolver protocolos mais eficientes de monitoramento, sinalização e resposta a acidentes em praias públicas.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer

Saiba Mais Ciência e Saúde Muita soja porém, menos nutrição, estudo alerta sobre o grão

Muita soja porém, menos nutrição, estudo alerta sobre o grão Ciência e Saúde Orixás inspiram nomes de oito novas espécies de mariposas brasileiras

Orixás inspiram nomes de oito novas espécies de mariposas brasileiras Ciência e Saúde Carros inteligentes: como você pode estar sendo espionado sem saber (e o que fazer para evitar)

Carros inteligentes: como você pode estar sendo espionado sem saber (e o que fazer para evitar) Ciência e Saúde O quanto da nossa personalidade é definida no momento em que nascemos?

O quanto da nossa personalidade é definida no momento em que nascemos? Ciência e Saúde Há 40 anos FAB perseguia 21 óvnis que invadiram espaço aéreo brasileiro

Há 40 anos FAB perseguia 21 óvnis que invadiram espaço aéreo brasileiro Ciência e Saúde 3 formas divertidas de manter o cérebro jovem por mais tempo