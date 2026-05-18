Nova espécie de água-viva mortal é descoberta; veja detalhes

Uma nova espécie de água-viva-caixa extremamente venenosa foi descoberta nas águas costeiras de Singapura, na Ásia. Batizada de Chironex blakangmati, a espécie pertence ao gênero Chironex, conhecido por reunir algumas das criaturas marinhas mais perigosas do mundo.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A descoberta, de pesquisadores da Universidade de Tohoku, no Japão, e da Universidade Nacional de Singapura, foi publicada na revista científica Raffles Bullentin of Zoology. O estudo representa um avanço importante para a ciência marinha e para a segurança pública, já que esta é apenas a quarta espécie formalmente descrita dentro desse grupo de cubomedusas altamente venenosas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A nova espécie foi coletada em praias populares da região, como Palawan e Siloso, na Ilha de Sentosa. O nome blakangmati é referente ao antigo nome malaio da ilha “Pulau Blakang Mati”. No português, é traduzido como “Ilha da Morte Atrás”, reforçando o perigo associado ao animal, e a ligação geográfica.
Até então, o gênero Chironex era mais conhecido pela espécie fleckeri, considerada uma das águas-vivas mais letais do planeta da Austrália. A descoberta mostra que espécies semelhantes também habitam regiões costeiras urbanizadas e frequentadas por turistas.
Além da nova espécie, os pesquisadores confirmaram a presença da Chironex indrasaksajiae nas mesmas águas. Antes disso, ela era conhecida apenas na Tailândia.
Diferenças de espécies
A identificação de águas-vivas-caixa costuma ser considerada um desafio para cientistas, já que muitas espécies apresentam características físicas muito parecidas.
No caso da Chironex blakangmati, os pesquisadores utilizaram análises genéticas e exames morfológicos detalhados para comprovar que se tratava de uma nova espécie. Além disso, a nova espécie é quase transparente, o que torna sua descoberta um desafio.
A espécie blakangmati também é muito semelhante à yamaguchii. "A C. blakangmati é notavelmente semelhante à Chironex yamaguchii, uma espécie de água-viva que descobri pela primeira vez em Okinawa enquanto fazia meu mestrado lá”, afirmou a pesquisadora Cheryl Ames, da Universidade de Tohoku, autora principal do estudo, em comunicado.
Histórico de acidentes preocupa autoridades
O gênero Chironex são conhecidos por provocar acidentes graves e até fatais em regiões tropicais. O veneno pode causar dores intensas e efeitos severos no organismo humano. Em Singapura, os registros dessas águas-vivas foram considerados raros durante décadas, mas houve aumento significativo de avistamentos entre 2017 e 2022.
O histórico local divulgado no estudo inclui, a morte de uma criança em 1974, casos recentes de ferimentos graves em praias de Sentosa e no East Coast Park, em 2020 e o fechamento temporário de praias para garantir a segurança dos frequentadores.
Segundo os pesquisadores, as células responsáveis pelas ferroadas conseguem penetrar profundamente na pele humana, tornando os acidentes potencialmente perigosos.
Os cientistas destacam que compreender melhor a biodiversidade e a sazonalidade dessas espécies é fundamental para reduzir riscos à saúde pública. Com a identificação oficial da Chironex blakangmati, autoridades e pesquisadores poderão desenvolver protocolos mais eficientes de monitoramento, sinalização e resposta a acidentes em praias públicas.
*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer
Saiba Mais