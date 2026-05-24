Cientista ligado à CIA garante que EUA conhecem quatro espécies de aliens

O ex-cientista que trabalhou com a NSA e a CIA, Hal Puthoff, durante participação no podcast The Diary of a CEO - (crédito: Reprodução / YouTube / The Diary of a CEO)

O físico quântico e engenheiro da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos e da CIA (Agência de Inteligência dos EUA), Hal Puthoff, garantiu que o governo norte-americano tem informações e conhece, ao menos, quatro espécies diferentes de extraterrestres. A fala aconteceu durante participação no podcast The Diary of a CEO, em 14 de maio deste ano.

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Dono de experiências profissionais em programas de espionagem psíquica e pesquisas sobre óvnis durante os anos 1970 e 1980, Puthoff afirmou acreditar em relatos de pessoas presentes em operações de recuperação de objetos voadores não identificados acidentados.

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"Existem pelo menos quatro tipos distintos de vida. Eu não tive acesso direto a esses dados, mas acredito nas pessoas com quem conversei ao longo dos anos", detalhou.

Puthoff ainda aproveitou para reforçar declarações já feitas pelo físico e pesquisador associado a projetos ultrassecretos do Pentágono, Eric Davis. Davis já havia citado quatro grupos ligados à operação de aeronaves não identificadas. Seriam eles os "Cinzentos", os "Nórdicos", os "Reptilianos" e os "Insetoides". Os seres em questão teriam aparência humanoide, e estariam sob investigação em programas secretos.

Davis relatou que tanto Reptilianos quanto nórdicos têm cerca de 1,8 metro de altura, semelhante aos seres humanos. Os Nórdicos são apontados como donos de fisionomia praticamente idêntica à das populações do norte da Europa. Os Reptilianos são criaturas de postura ereta, pele escamosa e caudas proeminentes.

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Já os Cinzentos, seriam semelhantes à figura clássica cinematográfica de um ET: baixa estatura, sem pelos e com olhos desproporcionais, além da pele acinzentada. Os Insetoides são humanoides com detalhes semelhantes a insetos. São classificados como "mantídeos", semelhantes ao louva-a-Deus.