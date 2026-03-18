Governo Trump registra domínio da página "Aliens.gov"

O domínio ainda não está disponível, mas já aparece em documentos de registro norte-americano - (crédito: AFP)

O governo dos Estados Unidos registrou nesta quarta-feira (18/3), o domínio do site "Aliens.gov". A informação foi confirmada pelo jornal norte-americano New York Post e apareceu em registros federais. O site ainda não está ativo, mas o endereço eletrônico já passa a integrar a base oficial de domínios do país.

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A página foi criada cerca de um mês após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que divulgaria documentos que mostram a possível existência de vida alienígena e extraterrestre, além de fenômenos e OVNIs (objetos voadores não identificados).

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Em publicação na Truth Social, o presidente declarou que orientaria órgãos como o Pentágono e outras agências a iniciarem o processo de identificação e divulgação de arquivos relacionados ao tema.

Registro já aparece em documentos norte-americanos (foto: Substack/@polymarket)

"Com base no enorme interesse demonstrado, instruirei o Secretário da Guerra e outros Departamentos e Agências relevantes a iniciarem o processo de identificação e divulgação de arquivos governamentais relacionados à vida alienígena e extraterrestre, fenômenos aéreos não identificados (UAPs) e objetos voadores não identificados (OVNIs), bem como quaisquer outras informações ligadas a esses assuntos altamente complexos, porém extremamente interessantes e importantes", escreveu o republicano no mês passado.

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Além disso, Trump fez declarações recentes criticando o ex-presidente Barack Obama por divulgar informações consideradas "sigilosas", ao afirmar em uma entrevista a um podcast que "alienígenas são reais", mas que até hoje não há uma prova sobre isso. "Eles são reais, mas eu não os vi, e não estão sendo mantidos na... 'Área 51'. Não há nenhuma instalação subterrânea, a menos que haja essa enorme conspiração e eles tenham escondido isso do presidente dos Estados Unidos", disse Obama à época.

A Área 51 é uma instalação confidencia da Força Aérea em Nevada em que teorias afirmam abrigar corpos de alienígenas e uma nave espacial acidentada.