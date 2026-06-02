Câncer de próstata: terapia-alvo se mostra eficaz em mais pacientes

Equipe médica avalia exames de imagem no acompanhamento de pacientes com câncer de próstata, área com avanços em terapias - (crédito: Flow)

Novos resultados do estudo PSMAddition reforçam o benefício da terapia radioligante vipivotida tetraxetana no tratamento de câncer de próstata avançado. As análises, apresentadas no Congresso da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO 2026), mostram que a eficácia do tratamento se mantém em diferentes perfis de pacientes.

Estudos anteriores já haviam indicado que a combinação do medicamento com o tratamento padrão reduziu em 28% o risco de progressão da doença ou morte. Os dados recentes aprofundam a análise e confirmam que o benefício é consistente em todos os grupos avaliados.

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A redução no risco de progressão ou morte variou de 26% a 28% em pacientes com alto e baixo volume da doença, além de casos de doença recidivada e metastática já no diagnóstico. Outros desfechos, como tempo até a progressão do PSA e evolução para estágios mais avançados, seguiram a mesma tendência favorável.

O perfil de segurança foi consistente com o de estudos anteriores, e os eventos adversos mais comuns foram boca seca, fadiga, náusea, ondas de calor e anemia. "A consistência dos resultados reforça seu potencial como uma opção terapêutica relevante para uma ampla população de pacientes", afirma Fred Saad, da Universidade de Montreal.

Bianca Cormanich, diretora da Novartis Brasil, destaca que os achados ampliam a perspectiva de uso da terapia em estágios anteriores da doença.

Sinais promissores com nova terapia

Durante o evento, também foram apresentados os resultados iniciais do estudo AcTION, que avalia a terapia radioligante 225Ac-PSMA-617. O objetivo dessa fase é determinar a melhor dose para estudos futuros.

Os dados indicaram um perfil de segurança aceitável e uma atividade antitumoral promissora, o que suporta a continuidade do desenvolvimento clínico. Esse tratamento em investigação utiliza o alvo PSMA, presente na maioria das células do câncer de próstata, para direcionar a radiação de forma mais específica.

A importância do PSA e do PSMA

O aumento do PSA pode ser um dos primeiros sinais de que a doença não responde mais ao tratamento. Cerca de 186 mil homens recebem anualmente o diagnóstico de câncer de próstata metastático hormônio-sensível no mundo. Quando a doença evolui para a fase resistente à castração, o prognóstico piora, com expectativa de vida inferior a dois anos.

O PSMA, alvo da terapia radioligante, está presente em mais de 80% dos casos de câncer de próstata.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.