Cientistas descobrem como animal consegue sobreviver anos sem comer

O batinomídeo supergigante, um isópode de águas profundas, é conhecido por sobreviver mais de cinco anos sem se alimentar. Essa capacidade gera um paradoxo energético: como um animal de grande porte, que demanda muita energia, se sustenta em um ambiente com nutrientes escassos?
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Uma pesquisa do Instituto de Oceanologia da Academia Chinesa de Ciências (IOCAS) desvendou os mecanismos que permitem a esses organismos prosperar sob condições extremas. Os resultados foram publicados na revista Cell em 5 de junho.
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Estômago gigante e metabolismo lento
Os pesquisadores analisaram duas espécies, a Bathynomus jamesi e a Bathynomus doederleini, e revelaram uma estratégia dupla para lidar com a escassez de alimento. A primeira parte da solução é um estômago que ocupa cerca de dois terços do corpo do animal, muito maior que o de seus parentes de águas rasas.
Essa estrutura permite armazenar enormes quantidades de comida. Quando cheio, o estômago contém uma mistura digerida, semelhante a lama, enriquecida com bactérias Chlamydiae, associadas ao armazenamento de lipídios. Ao mesmo tempo, o isópode reduz drasticamente sua taxa metabólica basal, o que permite que as reservas sejam usadas por longos períodos.
Um gene vindo de uma bactéria
A equipe também identificou o gene ND1, que se originou de uma bactéria e foi integrado ao genoma do isópode. Acredita-se que ele desempenhe um papel crucial no metabolismo energético, e sua expressão é regulada por modificações epigenéticas, alcançando alta eficiência e controle preciso.
Para testar a função do gene, os cientistas o introduziram em peixes-zebra. Em temperaturas normais, o ND1 acelerou o metabolismo, tornando os organismos menos tolerantes à fome. Contudo, em baixas temperaturas, que simulam o ambiente de águas profundas, o gene suprimiu o metabolismo e a atividade mitocondrial. O resultado foi um aumento de 37% na tolerância à inanição dos peixes-zebra.
Os dados indicam que o ND1 ajusta a rede metabólica mitocondrial, resolvendo o dilema entre a alta demanda energética do gigantismo e a necessidade de suprimir o metabolismo. O estudo revela pela primeira vez como a megafauna de águas profundas reprograma sua energia por meio da transferência de genes e otimização epigenética.
"Nosso trabalho não apenas decifra o mistério da tolerância à inanição de longa duração em isópodes de águas profundas", disse YUAN Jianbo, primeiro autor do estudo, "mas também fornece um paradigma importante para entender como a vida equilibra crescimento e sobrevivência em ambientes extremos."
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.