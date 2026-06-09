Como o sexo acelerou a evolução dos primeiros animais da Terra

Representação artística da vida marinha no período Ediacarano, quando a reprodução assexuada limitava a evolução - (crédito: Hugo Salais)

A forma como os primeiros animais da Terra se reproduziam limitou a diversidade da vida por milhões de anos. Um estudo indica que o estresse e a competição levaram ao desenvolvimento da reprodução sexuada, acelerando o ritmo da evolução.

Pesquisadores da Universidade de Cambridge analisaram fósseis dos animais mais antigos conhecidos, datados de 574 milhões de anos atrás. Eles descobriram que a reprodução assexuada reduziu o ritmo da evolução ao limitar a competição entre diferentes grupos.

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Os resultados, publicados na revista Nature Ecology and Evolution, ajudam a explicar por que a vida animal surgiu, mas permaneceu quase inalterada por milhões de anos, antes de uma segunda onda de diversificação impulsionar o progresso evolutivo.

Após bilhões de anos de vida microbiana, os primeiros animais apareceram durante o período Ediacarano, entre 635 e 539 milhões de anos atrás. Alguns, como o Fractofusus, atingiam até dois metros de altura, embora a maioria fosse menor.

Essas criaturas se assemelhavam a samambaias e não parecem ter tido boca, órgãos ou meios de locomoção. Acredita-se que absorviam nutrientes da água. A maioria desapareceu no início do período Cambriano, há 540 milhões de anos.

Fim da clonagem

Pesquisadores já haviam determinado que esses animais primitivos se reproduziam assexuadamente, enviando clones por meio de estolões, como as plantas de morango. Nas águas ricas do Ediacarano, eles prosperavam.

“A vida era bastante agradável durante o Ediacarano, então a necessidade de sexo era relativamente limitada”, disse a autora principal, Emily Mitchell. “Havia relativamente pouca competição, então não havia pressão real para mudar nada.”

Mitchell e a professora Andrea Manica usaram escaneamento a laser, análise espacial e inteligência artificial para estudar fósseis de Mistaken Point, em Terra Nova. O objetivo era entender por que a evolução dos animais primitivos desacelerou e depois se acelerou.

As pesquisadoras criaram um modelo computacional para simular o comportamento das comunidades animais com diferentes estratégias reprodutivas. Uma rede neural ajudou a selecionar as simulações que melhor correspondiam aos padrões de diversidade do registro fóssil.

O método demonstrou que a dispersão limitada, associada à reprodução assexuada, poderia explicar por que as comunidades tinham poucas espécies. A competição e o estresse foram motores da evolução, mas eram limitados nas águas profundas do Ediacarano. “Se você está conectado ao seu vizinho por esses corredores, então vocês compartilham nutrientes e não precisam competir”, disse Manica.

À medida que a vida se espalhou para águas mais rasas, os animais enfrentaram mais pressões: marés, tempestades e mudanças de temperatura tornaram a vida mais precária, gerando maior competição por recursos.

“Se você de repente se encontra em um ambiente onde está essencialmente sendo morto algumas vezes por ano, isso muda tudo”, declarou Mitchell. “O estresse essencialmente leva à reprodução sexuada e, quando isso acontece, podemos observar um aumento massivo nas distâncias de dispersão.”

A adaptação a um novo modo de reprodução e a novos habitats resultou em um aumento da diversificação, levando à "segunda onda" da evolução animal no período Ediacarano. O processo se acelerou ainda mais no período Cambriano, quando os animais se tornaram móveis.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.