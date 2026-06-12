Mapa inédito revela a imensa rede de fungos que sustenta o planeta

O Mapa da Infraestrutura Micorrízica revela a distribuição global das redes de fungos que regulam o clima e sustentam a vida vegetal - (crédito: Truth & Beauty / Moritz Stefaner Justin Stewart - SPUN)

Um estudo publicado na revista Science revelou os primeiros mapas globais que estimam a distribuição e a massa das redes de fungos micorrízicos arbusculares, uma imensa infraestrutura viva que ajuda a regular o clima da Terra.

Essas redes subterrâneas sustentam a vida vegetal ao atrair carbono para o solo. A pesquisa, acompanhada de uma visualização interativa, ajuda a entender onde esses sistemas vitais estão prosperando e onde correm perigo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia Mais

Uma rede que sustenta o planeta

Os solos superficiais do globo contêm cerca de 110 quatrilhões de quilômetros de redes de fungos, formadas por células tubulares chamadas hifas. Essa distância é quase um bilhão de vezes a distância da Terra ao Sol.

Anualmente, essas redes transportam para o solo cerca de 4 bilhões de toneladas de CO2e, o equivalente a 11% de todas as emissões de dióxido de carbono relacionadas à atividade humana. A massa total da rede é estimada em 300 megatons de carbono, de quatro a seis vezes a massa de todos os seres humanos.

Os ecossistemas de pastagens abrigam aproximadamente 40% dessa infraestrutura fúngica. Densidades excepcionalmente altas foram encontradas nas pastagens alagadas do Sudão do Sul, nos Everglades da Flórida e no planalto tibetano.

Esses fungos formam relações simbióticas com cerca de 70% das espécies de plantas, fornecendo nutrientes e água em troca de carbono. Em solos saudáveis, as redes micorrízicas podem aumentar a área de absorção de nutrientes das raízes em até 100 vezes.

Onde as redes estão ameaçadas

O estudo também identificou ameaças potenciais. Prevê-se que grandes áreas de cultivo agrícola apresentem densidades de redes micorrízicas cerca de 50% menores. Os cientistas temem que redes menos densas diminuam a capacidade do solo de armazenar carbono e resistir ao estresse.

Para chegar a esses resultados, os pesquisadores reuniram dados de mais de 16.000 amostras de solo e desenvolveram modelos de aprendizado de máquina. A equipe também calibrou o modelo com imagens robóticas de mais de 300.000 hifas de fungos cultivadas em laboratório.

Com base nesses dados, foi criado o "Mapa da Infraestrutura Micorrízica", a primeira visualização da infraestrutura fúngica da Terra nessa escala. Os dados estão disponíveis para download, permitindo que governos e tomadores de decisão monitorem a saúde dessas comunidades subterrâneas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.