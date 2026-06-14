Milípedes: cientistas revelam a origem dos pioneiros da Terra

Nova pesquisa internacional detalha a história evolutiva dos milípedes, revelando seu papel crucial na formação dos ecossistemas terrestres - (crédito: Rafael Garcia e Paul Marek/Virginia Tech)

Muito antes dos vertebrados caminharem sobre a terra, os milípedes já dominavam o ambiente. Centenas de milhões de anos antes dos dinossauros, esses decompositores primitivos ajudaram a estabelecer os ecossistemas terrestres do planeta.

Apesar de sua história evolutiva, a trajetória evolutiva dos milípedes permanecia com lacunas. Agora, uma equipe internacional de cientistas liderada pela Virginia Tech revelou novas pistas sobre o grupo de animais que preparou o caminho para a vida em terra.

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As descobertas, publicadas na revista Current Biology, completam a primeira história evolutiva de todas as ordens de milípedes vivas. Combinando dados genômicos com evidências de fósseis, os pesquisadores rastrearam a origem do grupo até quase 460 milhões de anos atrás.

“Os milípedes chegaram à terra mais de 80 milhões de anos antes dos vertebrados”, disse Paul Marek, investigador principal do estudo. “Eles realmente prepararam o terreno para a vida terrestre posterior, incluindo humanos e vertebrados.”

Reconstruindo as peças que faltavam

Por mais de um século, os cientistas conheciam dois grupos raros de milípedes, Siphoniulida e Siphonocryptida, mas não conseguiam confirmar sua posição na árvore genealógica por falta de espécimes para análise de DNA.

Para encontrá-los, pesquisadores viajaram para Los Tuxtlas, no México, e para as Ilhas Canárias, na Espanha. As espécies coletadas foram a Siphoniulus neotropicus e a Hirudicryptus canariensis, cujo DNA nunca havia sido incluído em uma análise evolutiva.

“Foram necessárias 10 pessoas e mais de uma semana só para encontrar este minúsculo adulto de 10 milímetros”, disse Luisa “Fernanda” Vasquez-Valverde, primeira autora do artigo.

Ao sequenciar o DNA dos dois grupos e comparar centenas de genes em 82 espécies, os cientistas determinaram onde eles se encaixam na história dos milípedes. O estudo revelou que Siphonocryptida não é uma ordem distinta, mas parte de uma linhagem existente, enquanto Siphoniulida foi posicionada entre seus parentes.

Colonizando uma Terra alienígena

A análise mostrou que os milípedes podem ter surgido há quase 460 milhões de anos, cerca de 35 milhões de anos antes dos fósseis mais antigos conhecidos. Naquela época, a vida era drasticamente diferente.

“Não havia vertebrados, árvores, folhas, plantas com flores ou sementes”, afirmou Marek. Os milípedes se alimentavam de musgos e lodo em decomposição.

A árvore genealógica completa também ajudou a revelar que uma das adaptações mais importantes do grupo, as defesas químicas, surgiu há cerca de 260 milhões de anos. “Eles criaram as primeiras armas químicas”, explicou Marek.

Atualmente, os milípedes continuam sendo decompositores vitais. Existem mais de 14.000 espécies descritas, mas especialistas estimam que dezenas de milhares ainda não foram descobertas.

“Há todo esse potencial para descobertas”, disse Vasquez-Valverde. "Isso me faz pensar no que mais vamos descobrir."

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.