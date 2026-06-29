InícioCiência e Saúde
FAMIÍLIA REAL

Princesa Kate sobe três montanhas em apoio ao combate ao câncer

Em março de 2024 Kate Middleton revelou que estava enfrentando um câncer

A princesa de Gales anunciou ter havido remissão do tumor graças às sessões de quimioterapia. - (crédito: Reprodução rede social)
A princesa de Gales anunciou ter havido remissão do tumor graças às sessões de quimioterapia. - (crédito: Reprodução rede social)

A princesa Catherine, esposa do príncipe William, herdeiro do trono britânico, anunciou que subiu, em 24 horas, as três principais montanhas da Inglaterra, do País de Gales e da Escócia, para defender a atenção à saúde física e mental dos pacientes com câncer. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Catherine, que desde janeiro de 2025 está em remissão de um câncer cuja existência tornou pública em março de 2024, e cuja natureza não foi revelada, explicou no Instagram que concluiu o "National Three Peaks Challenge" em apoio à Royal Marsden Cancer Charity, vinculada ao hospital onde recebeu tratamento. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

"Concluí o National Three Peaks Challenge não apenas como um esforço físico, mas também como uma oportunidade para explorar a vida além do diagnóstico e retribuir àqueles que me ajudaram", escreveu a princesa. 

Catherine acrescentou que espera que a iniciativa contribua para "transformar o acesso aos cuidados holísticos (uma abordagem integral da atenção ao paciente) e a compreensão de sua importância, a fim de favorecer sua recuperação e a cura". 

As três montanhas mais altas do Reino Unido são Ben Nevis (com 1.345 metros, na Escócia), Scafell Pike (com 978 metros, na Inglaterra) e Snowdon (com 1.085 metros, no País de Gales).

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
Por AFP
postado em 29/06/2026 08:19
SIGA
x