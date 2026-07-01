Pesquisa global aponta vacinas de mRNA como seguras e eficazes

O trabalho se baseia em ciência laboratorial, ensaios clínicos e dados de eficácia no mundo real - (crédito: Anna Blakney trabalhando em um laboratório na UBC. )

Revisão global, liderada por pesquisadores da Universidade da Colúmbia Britânica, no Canadá, concluiu que as vacinas de mRNA, administradas diariamente ao redor do planeta, são seguras e altamente eficazes na prevenção de doenças infecciosas como a covid-19, e têm aplicações potenciais para uma série de outras doenças, incluindo gripe, vírus sincicial respiratório, câncer e doenças autoimunes.

Publicado, ontem, na revista The Lancet, o trabalho se baseia em ciência laboratorial, ensaios clínicos e dados de eficácia no mundo real para fornecer uma das avaliações mais abrangentes de vacinas de mRNA, até o momento. Ela abrange todo o ciclo de vida da vacina, desde o desenvolvimento e a fabricação, até o desempenho e o monitoramento no mundo real.

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Segundo a revisão, as vacinas de mRNA são cerca de 87% eficazes contra qualquer infecção documentada por SARS-CoV-2, o vírus da covid-19. Além de funcionarem em 93% dos casos contra hospitalização e serem 94% eficientes na prevenção de morte pela doença.

"Após bilhões de doses, agora temos uma quantidade extraordinária de evidências científicas", disse a autora principal, Anna Blakney, professora da Universidade da Colúmbia Britânica. "Essa revisão confirma que as vacinas de mRNA são uma plataforma segura e altamente eficaz, apoiada por testes rigorosos e monitoramento no mundo real. Ela fornece uma base sólida em evidências à medida que essa tecnologia continua a se expandir para novas áreas da medicina", completou.

Combater equívocos

Os resultados confirmam que as vacinas de mRNA oferecem forte proteção contra doenças infecciosas, incluindo a covid-19 grave, em uma ampla gama de grupos: crianças, gestantes e pessoas imunocomprometidas. Doses de reforço demonstraram prolongar e fortalecer com eficiência essa ação ao longo do tempo, e atualizações regulares na formulação da vacina mantiveram sua eficácia à medida que novas variantes surgiram.

"Com qualquer nova vacina ou medicamento, é importante que comuniquemos, de forma clara e transparente, os dados de segurança e os testes rigorosos que comprovam sua eficácia", disse o coautor Manish Sadarangani, professor de pediatria da universidade e diretor do Centro de Avaliação de Vacinas do Instituto de Pesquisa do Hospital Infantil da Colúmbia Britânica. "Isso é essencial para construir a confiança do público, combater a desinformação e apoiar decisões informadas sobre a vacinação."

A revisão aborda equívocos persistentes sobre o funcionamento das vacinas de mRNA, esclarecendo que elas não alteram o DNA de uma pessoa. Em vez disso, o mRNA fornece instruções temporárias que permitem que as células humanas produzam um fragmento inofensivo do vírus, treinando o sistema imunológico para reagir. Tanto o mRNA quanto as nanopartículas lipídicas são rapidamente degradados e eliminados do corpo.



