Como funciona a triagem em UPAs? Entenda o Protocolo de Manchester

O objetivo é garantir que os casos mais graves recebam atendimento imediato - (crédito: Reprodução/Prefeitura de Águas Lindas)

O sistema de saúde brasileiro utiliza um método de triagem nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) para definir quem é atendido primeiro em situações de emergência. O método é o Protocolo de Manchester, um sistema de classificação de risco que organiza o fluxo de pacientes com base na gravidade do quadro clínico, e não na ordem de chegada.

O objetivo é garantir que os casos mais graves recebam atendimento imediato. A avaliação é feita por um profissional de enfermagem de nível superior, com treinamento específico, que afere sinais vitais e ouve as queixas do paciente. Com base nessas informações, o paciente recebe uma pulseira colorida que indica o nível de risco e o tempo máximo recomendado para o atendimento médico.

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O que cada cor representa na triagem

As cores determinam a urgência e o tempo de espera estimado para a consulta. Entender o que cada uma significa ajuda a compreender o fluxo de atendimento em uma emergência.

Vermelho (Emergência): Casos gravíssimos com risco iminente de morte. O atendimento deve ser imediato. Exemplos incluem paradas cardiorrespiratórias, infartos e politraumatismos graves.

Laranja (Muito urgente): Quadros graves que representam um risco significativo à vida. O atendimento deve ocorrer em até 10 minutos. Inclui arritmias cardíacas, crises convulsivas e dores torácicas intensas.

Amarelo (Urgente): Situações que exigem avaliação rápida, mas que não representam um risco de morte imediato. O tempo de espera recomendado é de até 60 minutos. Fraturas, crises de asma e picos de pressão arterial se enquadram aqui.

Verde (Pouco urgente): Casos de menor complexidade, que poderiam ser resolvidos em unidades básicas de saúde (UBS), mas que procuram a UPA. A espera pode chegar a 120 minutos. Envolve resfriados, dores de cabeça leves e lesões sem gravidade.

Azul (Não urgente): Pacientes com queixas não urgentes ou casos crônicos sem agravo. Frequentemente são encaminhados para uma Unidade Básica de Saúde (UBS), pois não configuram uma emergência. Quando o atendimento ocorre na UPA, o tempo de espera pode chegar a 240 minutos (4 horas). Inclui situações como troca de receitas ou queixas antigas.

É importante ressaltar que um paciente pode ser reavaliado e ter sua classificação de risco alterada caso seu quadro clínico mude durante o período de espera.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.