Toalhas acumulam bactérias e fungos; especialista orienta quando trocar

Usadas diariamente para secar o corpo e o rosto, as toalhas são itens indispensáveis na rotina. No entanto, quando não são higienizadas corretamente, podem se tornar um ambiente propício para a proliferação de bactérias e fungos, aumentando o risco de infecções e outros problemas de pele.

A dermatologista Andressa Vargas explica ao Correio, as toalhas acumulam umidade, células mortas da pele, suor e oleosidade ao longo do uso. Quando permanecem úmidas e são deixadas em ambientes pouco ventilados, como banheiros, esses resíduos favorecem a multiplicação de microrganismos.

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Quais doenças podem ser transmitidas?

De acordo com a dermatologista, o uso prolongado de toalhas sem a higienização adequada pode contribuir para a transmissão ou agravamento de diversas doenças de pele. Entre as citadas estão micoses, foliculite, impetigo, verrugas virais e molusco contagioso, e em pessoas com mais predisposição, o hábito também pode agravar quadros de acne.

De quanto em quanto tempo lavar?

A recomendação é que as toalhas sejam lavadas a cada três ou quatro usos. Caso permaneçam úmidas por muito tempo ou tenham sido utilizadas por alguém com alguma infecção de pele, a lavagem deve ser feita antes desse período.

Além da frequência de lavagem, alguns sinais indicam que chegou a hora de substituir a toalha definitivamente. “A toalha deve ser trocada quando perde a capacidade de absorção, apresenta odor persistente, mofo, manchas ou desgaste excessivo”, orienta Andressa.

Compartilhar toalhas é um risco

Outro hábito comum, entre algumas pessoas é o uso compartilhado de toalhas que deve ser evitado. Segundo a dermatologista, essa prática aumenta significativamente o risco de transmissão de doenças como micoses, impetigo, verrugas virais, molusco contagioso e outras infecções cutâneas.

Hábitos que aumentam a contaminação

Algumas atitudes do dia a dia favorecem a proliferação de microrganismos nas toalhas, como:

Deixar a toalha úmida dentro do banheiro;

Reutilizá-la por muitos dias seguidos;

Guardá-la ainda molhada;

Compartilhá-la com outras pessoas.



Como higienizar corretamente?

Para manter a toalha limpa e segura, a dermatologista recomenda lavá-la com sabão neutro e, sempre que o tecido permitir, utilizar água morna ou quente. Após a lavagem, o ideal é secá-la completamente, de preferência ao sol ou em secadora.

A especialista também orienta que, sempre que possível, sejam utilizadas toalhas diferentes para o corpo, rosto e pés, reduzindo o risco de contaminação cruzada. Pessoas com dermatite atópica, diabetes ou imunossupressão devem ter atenção redobrada, já que são mais suscetíveis ao desenvolvimento de infecções na pele.

*Estagiária sob supervisão de Paulo Floro.

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