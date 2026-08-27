Estudo propõe alternativa mais segura para reposição hormonal na menopausa

Células do fígado vistas sob microscopia de fluorescência: à esquerda, células sadias; à direita, em amarelo, destacam-se gotículas de gordura. Pesquisa revelou que ativar o receptor ERβ induz o órgão a oxidar completamente esses lipídios para gerar energia - (crédito: Débora Santos Rocha et al./Comprehensive Physiology)

Pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) testaram uma estratégia alternativa à terapia hormonal convencional para a menopausa. A abordagem ativa apenas um tipo de receptor de estrogênio nas células, resultando em um efeito metabólico benéfico sem estimular o crescimento de tecidos reprodutivos, como útero e mamas.

Essa característica é importante para mulheres com predisposição genética a tumores. "É uma estratégia mais pontual. Ao agir apenas nesse receptor, conseguimos reequilibrar os efeitos metabólicos da queda do estrogênio durante a menopausa sem afetar áreas possivelmente sensíveis do organismo", explica a pesquisadora Débora Santos Rocha, primeira autora do artigo.

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O estudo, publicado na revista "Comprehensive Physiology", foi realizado em ratas com ovários removidos para simular a menopausa. Os cientistas usaram uma droga experimental para ativar o receptor de estrogênio beta (ER?), um regulador metabólico que não está associado ao risco de tumores sensíveis a hormônios.

A queda de estrogênio na menopausa desorganiza o metabolismo, favorecendo o acúmulo de gordura visceral, a resistência à insulina e o risco cardiovascular. A terapia de reposição hormonal tradicional, ao ativar todos os receptores, pode acelerar o crescimento de células tumorais em mulheres predispostas.

Resultados da nova abordagem

A ativação isolada do ER? promoveu uma reprogramação metabólica profunda no estudo. Os principais benefícios observados foram:

A glicemia de jejum foi restaurada;

O perfil lipídico normalizou;

O tamanho das células de gordura reduziu;

As ilhotas pancreáticas, que produzem insulina, recuperaram sua forma normal;

O sangue voltou a apresentar níveis saudáveis de colesterol, triglicerídeos e ácidos graxos livres.

"Tudo isso sem qualquer efeito sobre o útero, o que indica a segurança da abordagem", comenta Alicia Kowaltowski, coordenadora da pesquisa.

O fígado foi um dos focos principais. Com a ativação do ER?, o órgão passou a oxidar totalmente os ácidos graxos, convertendo a gordura em CO?, o que melhora o perfil lipídico do organismo. Esse efeito de "oxidação completa" foi um achado importante do trabalho.

Embora o tratamento não tenha impedido o ganho de peso, melhorou a qualidade do metabolismo e o funcionamento do fígado, pâncreas e sangue. "Se pudermos modular vias específicas, abrimos caminho para tratamentos mais personalizados", ressalta Kowaltowski.

As investigações continuam em um novo projeto, agora focado na transição para a menopausa (perimenopausa). Em vez da remoção abrupta dos ovários, o novo estudo usará um modelo de queda gradual da reserva ovariana, mais próximo da realidade humana. "Queremos entender essa transição e identificar novos alvos terapêuticos que possam servir como alternativas", conclui Rocha.

*Com informações da Agência Fapesp

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana