Eclipse lunar é visível em todo o Brasil; acompanhe

Um eclipse lunar ocorre quando a Lua entra na sombra projetada pela Terra - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Um eclipse lunar poderá ser observado de todo o território brasileiro nesta quinta-feira (27/8). O fenômeno começará a ser perceptível ainda nesta noite e atingirá o ponto máximo pouco depois da 1h da madrugada, no horário de Brasília.

O Observatório Nacional pontua que este eclipse será do tipo parcial, mas com uma magnitude impressionante. O fenômeno vai obscurecer 96,2% da Lua, o que o torna visualmente quase um eclipse total.

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Segundo Josina Oliveira do Nascimento, astrônoma e pesquisadora do Observatório Nacional, o eclipse terá características semelhantes para todos os observadores que estiverem acompanhando a Lua no país, com diferenças apenas nos horários para os locais submetidos a outros fusos.

Um eclipse lunar ocorre quando a Lua entra na sombra projetada pela Terra. Como o plano da órbita da Lua é inclinado em 5 graus em relação ao plano da órbita da Terra ao redor do Sol, esse alinhamento não ocorre em todas as fases de Lua Cheia. O Sol incide na Terra e uma sombra se forma no espaço. Essa sombra tem duas partes: a penumbra (sombra clara) e a umbra (sombra escura).

No evento dessa noite, a Lua mergulhará profundamente na umbra, criando o efeito de uma "mordida" que cobrirá quase todo o disco lunar.

Diferentemente do eclipse solar de 12 de agosto, cuja sombra atingiu apenas o Hemisfério Norte, o eclipse lunar é visível para qualquer pessoa que possa ver a Lua no momento do fenômeno. No Brasil, veremos todas as fases. Confira os horários: