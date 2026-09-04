Marca de IA em documento de Nikolas: como marcas d'água digitais identificam montagens

O documento falso que atribuía à Polícia Federal uma análise de conversas de Nikolas Ferreira, desmentido por conter marcas de IA - (crédito: Reprodução/X)

Um documento falso atribuído à Polícia Federal e divulgado pelo deputado Nikolas Ferreira foi desmentido após uma análise técnica revelar seu principal segredo: ele foi criado com o auxílio de inteligência artificial. A confirmação veio a partir de marcas digitais invisíveis deixadas no arquivo, uma tecnologia projetada para identificar conteúdos gerados por IA e combater a desinformação.

Essa tecnologia funciona como uma marca d'água digital, inserida de forma sutil em conteúdos para rastrear sua origem. No caso analisado por agências de checagem, ferramentas da OpenAI, criadora do ChatGPT e do DALL-E, foram capazes de detectar esses sinais. Embora a tecnologia específica usada no documento não tenha sido confirmada, o conceito é similar ao de sistemas como o SynthID, este desenvolvido pelo Google DeepMind, que também visa identificar criações de IA.

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Como funciona a marca d'água de IA

A tecnologia de marca d'água digital modifica levemente os pixels de uma imagem ou a estrutura de um texto de maneira imperceptível ao olho humano. Essas alterações criam um padrão único que pode ser detectado por um software específico, funcionando como uma assinatura que não compromete a qualidade do conteúdo, mas permite sua verificação de origem.

Quando um arquivo é analisado, a ferramenta busca por esse padrão. Se a assinatura for encontrada, o sistema confirma que o conteúdo foi gerado ou modificado por IA. No caso do documento divulgado pelo deputado, essa verificação foi crucial para atestar sua falsidade, somando-se a outras inconsistências, como erros de data e formatação. A própria Polícia Federal negou oficialmente a autoria do arquivo.

A implementação de marcas d'água digitais é vista como um passo importante para aumentar a transparência e a segurança no ambiente digital. Com a crescente sofisticação das ferramentas de IA, capazes de criar textos e imagens cada vez mais realistas, diferenciar o que é real do que é sintético se tornou um desafio cada vez maior.

A tecnologia, contudo, não é infalível. As marcas podem ser removidas ou danificadas se o conteúdo for intensamente editado, por exemplo, através de capturas de tela ou compressão de arquivos. Ainda assim, sua presença representa uma barreira significativa contra a disseminação de informações falsas geradas artificialmente.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.