Humanos já usavam drogas psicoativas há 25 mil anos, diz estudo

Arqueólogos liderados pela Universidade Griffith, na Austrália, descobriram evidências de que os humanos usavam substâncias psicotrópicas muito antes do que se imaginava. Para o trabalho, publicado nesta quarta-feira (09/09) na revista Science Advances, a equipe combinou evidências bioquímicas e arqueológicas para rastrear as raízes pré-históricas de um dos estimulantes viciantes mais populares do mundo, a chamada noz de betel, uma droga antiga usada em grande parte da região da Ásia-Pacífico.

A pesquisa revela que o uso da noz de betel como droga surgiu em algumas comunidades indonésias há cerca de 25 mil anos. A nova datação ultrapassa os períodos anteriormente sugeridos para o Neolítico ou a Idade do Bronze, aproximadamente de 3.500 anos atrás.

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A investigação focou nas origens do consumo de noz de betel, tradição quase universal entre milhões de pessoas entre a Índia e o Pacífico Sul, o equivalente a cerca de uma em cada dez pessoas no mundo atual. O consumo da semente induz uma sensação de leve euforia e maior estado de alerta, entre outros efeitos.

"Embora pouco conhecida nas sociedades ocidentais, é a quarta substância psicoativa mais consumida no mundo, depois do álcool, da cafeína e da nicotina", afirmou o professor Adam Brumm, líder da pesquisa.

Os usuários modernos consomem a droga betel misturando a semente processada da palmeira Areca catechu com cal hidratada e outros ingredientes para formar uma espécie de pequena bola, que é então mastigada para obter o efeito desejado. "A cal hidratada é um ingrediente essencial porque provoca uma reação química que liberta os compostos psicoativos da noz na corrente sanguínea mais rapidamente", disse Brumm.

No novo estudo, a equipe relata a descoberta de restos esqueléticos extremamente raros de dois caçadores-coletores humanos primitivos da ilha indonésia de Sulawesi, um datando de 25 mil a 16 mil anos atrás; e o outro, de 7.600 a 6.300. Ambos exibem um padrão de desgaste dentário bastante incomum, um novo marcador bioarqueológico que os pesquisadores estabeleceram ser causado por um comportamento de uso de drogas até então desconhecido, o hábito de chupar nozes de betel inteiras.

Problemas dentários

Embora o efeito psicoativo de chupar noz de betel possa ter sido mais leve do que o de mascar a droga moderna, a equipe sugeriu que o hábito era significativo o suficiente para causar doença periodontal grave. Os antigos caçadores-coletores da região estudada geralmente tinham problemas dentários, e a arecolina, derivada na semente, é um analgésico natural, então a equipe suspeitou que uma das razões para chupar noz de betel era aliviar o desconforto da dor de dente.

"Com o tempo, porém, chupar essas sementes duras e abrasivas desgastou tanto os dentes dos caçadores-coletores que, em alguns casos, a câmara pulpar interna ficou completamente exposta, isso teria sido extremamente doloroso, causado dificuldade para comer e aumentado muito a taxa de infecção dentária crônica", afirmou o professor Brumm.



