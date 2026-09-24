Bets: quatro sinais de que o jogo pode ter virado compulsão

A transição de um apostador casual para um jogador compulsivo é sutil, mas marcada por mudanças comportamentais claras - (crédito: Quinho)

O debate sobre a regulamentação das apostas online, conhecidas como bets, tem gerado discussões em todo o país, colocando em evidência não apenas o impacto econômico, mas também os riscos associados ao vício, tema abordado inclusive na Lei 14.790/2023, que regulamenta o setor. Com a popularização dessas plataformas, cresce a preocupação sobre como identificar quando o que era para ser um entretenimento se transforma em uma compulsão financeira grave, com potencial para destruir vidas e famílias.

A transição de um apostador casual para um jogador compulsivo é sutil, mas marcada por mudanças comportamentais claras. O primeiro sinal costuma ser a preocupação constante com o jogo. A pessoa passa a pensar em apostas a maior parte do dia, planejando a próxima jogada e revivendo experiências passadas, sejam elas de ganho ou de perda. Essa obsessão interfere diretamente na rotina e nas responsabilidades diárias.

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Outro indicador crítico é a necessidade de apostar quantias cada vez maiores de dinheiro para sentir a mesma emoção. O que antes era satisfatório com valores pequenos, agora exige um risco financeiro maior. Esse comportamento leva a um ciclo perigoso de perdas crescentes e tentativas desesperadas de recuperar o dinheiro, muitas vezes com novas apostas ainda mais arriscadas.

Principais sinais de alerta

Identificar a compulsão exige atenção a padrões que vão além do simples ato de apostar. Ficar atento a esses sinais é fundamental para buscar ajuda antes que as consequências se tornem irreversíveis.

Esconder o comportamento: mentir para familiares e amigos sobre a frequência e os valores gastos com as apostas é um forte indício de que a pessoa reconhece que há algo errado.

Consequências financeiras : recorrer a empréstimos, vender bens pessoais, atrasar o pagamento de contas ou usar dinheiro destinado a despesas essenciais para financiar o jogo.

Perda de controle: tentar parar ou diminuir o ritmo das apostas sem sucesso, sentindo-se irritado ou ansioso durante as tentativas.

Negligenciar responsabilidades: colocar as apostas à frente do trabalho, dos estudos e das relações sociais e familiares, resultando em queda de desempenho e isolamento.

Onde encontrar ajuda gratuita

No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece tratamento para a compulsão por jogos. O caminho principal é buscar um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), sendo o tipo mais indicado o CAPS AD (Álcool e Drogas), que também atende dependências comportamentais. Essas unidades contam com equipes multidisciplinares para oferecer suporte psicológico e psiquiátrico.

O atendimento nos CAPS é gratuito. Para acessar o tratamento, recomenda-se procurar primeiro uma Unidade Básica de Saúde (UBS), que fará a avaliação inicial e o encaminhamento ao CAPS mais adequado. Em alguns municípios, também é possível buscar diretamente o CAPS, que funciona com porta aberta.

Além do SUS, algumas universidades públicas com cursos de psicologia oferecem clínicas-escola com atendimento à comunidade a preços simbólicos ou de forma gratuita. Outra alternativa são os grupos de apoio, como os Jogadores Anônimos (JA), que promovem reuniões gratuitas baseadas na troca de experiências.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.