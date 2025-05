Entenda as causas do vício em apostas online

Está em andamento no Senado Federal a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets, com o objetivo de investigar a atuação das plataformas de apostas esportivas no Brasil. Ela foi criada para apurar possíveis irregularidades, como lavagem de dinheiro e o impacto financeiro dessas plataformas no orçamento das famílias brasileiras. Além disso, busca entender o papel dos influenciadores digitais na promoção desses sites, especialmente se há contratos que incentivam lucros com base nas perdas dos usuários.

No intervalo do jogo, no grupo de amigos ou nas redes sociais: as “bets” se infiltraram na rotina de milhões de brasileiros, principalmente jovens, promovendo a ilusão de ganho fácil, excitação constante e um perigo real à saúde mental.

O crescimento desenfreado das casas de apostas esportivas online — muitas vezes com patrocínios de celebridades e times de futebol — tem levantado alertas de profissionais da saúde sobre os efeitos psicológicos da prática compulsiva.

Causas do vício em apostas online

A psicóloga Tatiana Serra, especialista em comportamento e dependência, destaca que o vício em apostas pode se instalar de forma silenciosa, muitas vezes sendo confundido com um simples hobby ou passatempo. “O comportamento de apostar libera dopamina, o mesmo neurotransmissor associado ao prazer e à recompensa. Isso gera um ciclo vicioso: a pessoa sente euforia quando ganha e frustração ao perder, o que a impulsiona a tentar de novo. Aos poucos, perde o controle e a prática passa a dominar sua vida emocional, social e financeira”, explica.

O vício em apostas online pode causar sintomas semelhantes aos de outras dependências comportamentais (Imagem: goffkein.pro | Shutterstock)

Sintomas do vício nas “bets”

Segundo Tatiana Serra, os sintomas do vício em apostas são semelhantes aos de outras dependências comportamentais, como o vício em jogos ou compras. “Ansiedade, irritabilidade, isolamento, alterações de sono, prejuízos nas relações interpessoais e endividamento são alguns dos sinais de alerta. E o agravante é que muitos não percebem que estão adoecendo”, pontua.

Importância de procurar ajuda especializada

A psicóloga ressalta que o tratamento para esse tipo de compulsão requer abordagem especializada, e o apoio da família é fundamental. “É preciso desmistificar a ideia de que apostar é sempre inofensivo. Em muitos casos, é uma fuga emocional, um pedido de ajuda não verbalizado”, conclui.

Por Mayra Barreto Cinel