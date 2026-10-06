Eleição e ansiedade: como lidar com o estresse durante a apuração

Esse cenário de alta tensão e expectativa coloca o organismo em estado de alerta - (crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado )

A espera pela definição dos resultados de uma eleição pode se transformar em um verdadeiro teste para a saúde mental. Com a possibilidade de acompanhar a apuração voto a voto, como nos dados detalhados liberados pelo Tribunal Superior Eleitoral, o período de incerteza gera um pico de estresse e ansiedade, com reflexos diretos no corpo e na mente.

Esse cenário de alta tensão e expectativa coloca o organismo em estado de alerta. A sensação de impotência diante do resultado, somada ao fluxo intenso de informações e debates acalorados nas redes sociais, pode desencadear uma resposta fisiológica similar à de uma ameaça real. O corpo libera hormônios como cortisol e adrenalina, preparando-se para uma reação de luta ou fuga que nunca se concretiza.

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A exposição prolongada a esse estado de vigília constante causa um desgaste físico e emocional significativo. O sistema nervoso fica sobrecarregado, o que afeta diretamente a capacidade de concentração, o humor e até mesmo a qualidade do sono. A polarização política intensifica o quadro, pois o resultado passa a ser visto não apenas como uma escolha de governo, mas como um evento que pode impactar diretamente valores e o futuro pessoal.

Quais são os principais sintomas?

O corpo emite sinais claros quando o estresse eleitoral ultrapassa um limite saudável. Reconhecer esses sintomas é o primeiro passo para gerenciá-los de forma eficaz. Fique atento a manifestações como:

Irritabilidade e alterações de humor constantes;

Dificuldade para dormir ou sono interrompido;

Falta de concentração nas tarefas do dia a dia;

Tensão muscular, principalmente no pescoço e ombros;

Dores de cabeça ou problemas digestivos;

Aumento ou perda de apetite.

Como proteger a saúde mental durante a apuração?

Adotar algumas estratégias práticas pode fazer uma grande diferença para manter o equilíbrio emocional durante a apuração dos votos. A chave é focar no que você pode controlar, em vez de se fixar naquilo que está fora do seu alcance.

Limite o consumo de notícias: defina horários específicos para checar os resultados. Evite a atualização constante de portais e redes sociais, prática que alimenta a ansiedade.

Mantenha a rotina: continue com suas atividades diárias, como trabalho, estudos e exercícios físicos. A rotina ajuda a criar uma sensação de normalidade e previsibilidade.

Conecte-se com outras pessoas: converse com amigos e familiares sobre assuntos que não sejam política. O contato social positivo ajuda a aliviar a tensão.

Pratique atividades relaxantes: dedique tempo a hobbies, ouça música, assista a um filme ou pratique exercícios de respiração profunda para acalmar o sistema nervoso.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.