Roacutan causa danos permanentes? O que diz a ciência

Estudos com 1,6 milhão de pessoas não encontraram risco aumentado de transtornos psiquiátricos associado ao uso do remédio - (crédito: Divulgação)

Vídeos e publicações nas redes sociais têm associado o uso de Roacutan a problemas de saúde que surgem mesmo anos após o fim do tratamento. Entre as alegações estão dificuldades de concentração, doenças intestinais, alterações psicológicas e o suposto acúmulo de “toxinas” no organismo.

Embora a isotretinoína, princípio ativo do medicamento, tenha efeitos adversos conhecidos, especialistas alertam que parte dessas afirmações não encontra respaldo suficiente nas evidências científicas disponíveis.

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Prescrita principalmente para o tratamento de acne grave, a isotretinoína é utilizada desde a década de 1980 e pode proporcionar resultados duradouros. Seu uso, entretanto, exige acompanhamento médico e avaliação individual dos riscos.

O problema surge quando estudos que identificam possíveis associações entre o medicamento e determinadas condições de saúde passam a ser apresentados como provas de consequências permanentes para todos os pacientes.

As diretrizes da Academia Americana de Dermatologia, publicadas em 2024, recomendam a isotretinoína em casos de acne grave, risco de cicatrizes, prejuízos significativos à saúde emocional ou ausência de resposta aos tratamentos convencionais. A indicação considera tanto os benefícios esperados quanto a possibilidade de reações adversas durante o tratamento.

O que dizem os estudos?

Uma das principais controvérsias envolve a relação entre a isotretinoína e a saúde mental. Uma metanálise publicada em 2024 na revista científica JAMA Dermatology reuniu 25 estudos, com aproximadamente 1,6 milhão de participantes, para investigar possíveis associações entre o medicamento, transtornos psiquiátricos e suicídio.

No conjunto da população analisada, os pesquisadores não encontraram evidências de aumento do risco relativo desses problemas entre os usuários da substância. O resultado, porém, não descarta a possibilidade de reações individuais, tampouco elimina a necessidade de atenção a alterações emocionais durante o tratamento.

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Segundo o dermatologista Wesley Ferreira, integrante da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e CEO da Singular Medicina Estética, a relação entre a isotretinoína e determinados problemas psiquiátricos ainda demanda investigação. Ele observa, contudo, que pesquisas mais recentes também identificam melhorias no bem-estar emocional de pacientes que conseguem controlar a acne.

O especialista explica que algumas questões permanecem sem respostas definitivas.

"O que ainda não está totalmente estabelecido na literatura científica diz respeito, principalmente, à relação entre o uso da isotretinoína e o risco de depressão e até de suicídio."

Outra preocupação frequente diz respeito às doenças inflamatórias intestinais. Em 2023, uma revisão sistemática com metanálise examinou pesquisas sobre a possível relação entre essas condições e o uso da isotretinoína, sem identificar aumento estatisticamente significativo do risco.

Esses resultados não permitem afirmar que qualquer sintoma intestinal esteja relacionado ao medicamento. Também não significam que possíveis reações devam ser ignoradas, uma vez que o histórico e as condições clínicas de cada paciente precisam ser considerados.

Para Ferreira, uma das dificuldades na interpretação dessas pesquisas está na distinção entre associação estatística e causalidade. Isso porque a identificação de determinado problema entre pessoas que utilizaram um medicamento não demonstra, necessariamente, que a substância tenha provocado a condição.

O dermatologista ressalta que a qualidade metodológica dos estudos, a presença de possíveis vieses e o conjunto das evidências precisam ser considerados antes de estabelecer conclusões.

"Portanto, identificar uma associação estatística não significa, automaticamente, que o medicamento seja a causa direta do problema observado."

Roacutan pode provocar sequelas anos depois?

Entre as afirmações que circulam na internet está a de que a isotretinoína continuaria prejudicando a saúde mesmo décadas depois de sua utilização. Entretanto, não há evidências suficientes para sustentar que o medicamento permaneça no organismo por períodos tão prolongados, provocando continuamente os problemas atribuídos a ele nessas publicações.

De acordo com Ferreira, a isotretinoína possui meia-vida conhecida, isto é, o tempo necessário para que sua concentração no organismo seja reduzida pela metade. Após o tratamento, a substância e seus metabólitos são progressivamente eliminados.

O especialista esclarece que o uso anterior do medicamento, isoladamente, não é suficiente para explicar o aparecimento de problemas de saúde muitos anos depois.

"Em relação aos supostos danos permanentes, não há evidências suficientes que sustentem a alegação de que o medicamento continue provocando efeitos negativos décadas depois do fim do tratamento."

Isso não significa que qualquer sintoma persistente ou tardio deva ser desconsiderado. A avaliação médica continua necessária para investigar sua origem e verificar se existe alguma relação com tratamentos anteriores ou com outras condições clínicas.

Outra alegação recorrente envolve a presença de supostas toxinas que permaneceriam armazenadas no organismo após o uso de Roacutan. A explicação, porém, não corresponde necessariamente ao funcionamento do metabolismo dos medicamentos.

A isotretinoína é processada pelo organismo, principalmente com a participação do fígado, que atua na transformação da substância em metabólitos. Esses compostos fazem parte do processo natural de metabolização e posterior eliminação do medicamento, e sua formação não significa, por si só, que sejam tóxicos ou que permaneçam acumulados indefinidamente.

Para o dermatologista, a utilização do termo “toxinas” sem esclarecer quais substâncias estariam envolvidas dificulta a compreensão dos riscos reais e pode levar a conclusões sem fundamentação científica.

"A expressão 'acúmulo de toxinas' precisa ser definida com precisão: é necessário identificar qual substância estaria acumulada, em que quantidade, por quanto tempo e quais evidências demonstrariam que ela provoca danos."

Quais são os riscos conhecidos e os cuidados necessários?

Apesar das ressalvas sobre possíveis sequelas permanentes, a isotretinoína possui efeitos adversos reconhecidos que exigem atenção durante o tratamento. Entre os mais frequentes estão o ressecamento intenso da pele, dos lábios e das mucosas, além de sangramentos nasais e alterações oculares relacionadas à falta de lubrificação.

O medicamento também pode provocar alterações nas enzimas hepáticas e aumentar os níveis de colesterol e triglicerídeos, o que torna importante o acompanhamento de exames laboratoriais conforme a orientação médica.

Um dos principais riscos está relacionado à gravidez, já que a isotretinoína pode provocar malformações fetais graves. Por esse motivo, o medicamento é contraindicado durante a gestação e exige medidas rigorosas de prevenção, incluindo orientações sobre contracepção e realização de exames de gravidez quando indicados.

Ferreira explica que o acompanhamento deve começar antes da primeira dose e continuar ao longo de todo o tratamento. A avaliação inicial inclui o histórico de saúde, a orientação sobre possíveis reações adversas e, quando aplicável, o cumprimento das exigências de consentimento e prevenção da gravidez.

O médico destaca que o cuidado não se limita à prescrição da substância: "O acompanhamento médico especializado é fundamental antes, durante e ao final do tratamento com isotretinoína."

Durante o uso, sintomas como ressecamento excessivo, sangramentos nasais e desconfortos oculares devem ser comunicados ao profissional responsável, especialmente quando persistentes ou intensos. Alterações importantes de humor e outros sintomas preocupantes também exigem avaliação. A orientação é não esperar que manifestações graves se agravem para procurar atendimento.

Segundo o especialista, o monitoramento permite identificar reações adversas e avaliar a necessidade de ajustes na condução do tratamento. Mesmo depois de concluído o uso, queixas persistentes devem ser investigadas, sem que sua origem seja automaticamente atribuída à isotretinoína.

Além dos riscos do medicamento, a escolha do tratamento precisa considerar as consequências da própria acne. Em quadros graves, a doença pode deixar cicatrizes permanentes e comprometer a autoestima e o bem-estar emocional, especialmente quando não apresenta resposta às alternativas convencionais.

Diante das informações contraditórias que circulam nas redes sociais, compreender o que os estudos efetivamente demonstram é fundamental para evitar tanto a minimização dos efeitos adversos quanto a atribuição de danos sem comprovação.

A decisão sobre o uso da isotretinoína deve ser individualizada e tomada com orientação médica, considerando a gravidade da acne, o histórico clínico e a relação entre os possíveis benefícios e riscos para cada paciente.